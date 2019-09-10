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РИА Новости

НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре

06:11 10.09.2019
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© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. НАСА подтверждает, что запуск американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится не раньше 21 октября.
В августе источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск к МКС следующего грузовика Cygnus намечается на 21 октября.
Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, должен стартовать с космодрома Валлопс в штате Виргиния на ракете Antares. Старт, как сообщает НАСА, "состоится не раньше 14:39 по времени Восточного побережья США 21 октября".
Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Как сообщили в НАСА, экипажу МКС предстоит испытать его, в частности, рассказать, насколько он удобен в применении. Предполагается, что "новинка" впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.
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Кроме того, Cygnus доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также в последующем может применяться в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.
Как отмечают в НАСА, предстоящий полет станет первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, на предстоящем рейсе он впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые должны пройти загрузку в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаCygnusНАСАСША
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