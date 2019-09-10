НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. НАСА подтверждает, что запуск американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится не раньше 21 октября.

В августе источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск к МКС следующего грузовика Cygnus намечается на 21 октября.

Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, должен стартовать с космодрома Валлопс в штате Виргиния на ракете Antares. Старт, как сообщает НАСА, "состоится не раньше 14:39 по времени Восточного побережья США 21 октября".

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Как сообщили в НАСА, экипажу МКС предстоит испытать его, в частности, рассказать, насколько он удобен в применении. Предполагается, что "новинка" впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также в последующем может применяться в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.