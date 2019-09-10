Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

"По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до неё только на лодке. К этому времени дети уже утонули", - рассказал источник.