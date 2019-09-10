Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней женщины, которая, по версии следствия, утопила двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет). Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.
Источник утверждает, что женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая 1,5-месячная дочь.
"По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до неё только на лодке. К этому времени дети уже утонули", - рассказал источник.
Он добавил, что женщину удалось спасти, она не пострадала.
По данным правоохранительных органов, женщина окончила Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, работала в Вилючинске инженером.