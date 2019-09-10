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РИА Новости

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

05:52 10.09.2019 (обновлено: 10:51 10.09.2019)
84346
© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краюПоисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
© Фото : ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Жительница Вилючинска утопила своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края.
Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней женщины, которая, по версии следствия, утопила двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет). Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.
Источник утверждает, что женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая 1,5-месячная дочь.
"По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до неё только на лодке. К этому времени дети уже утонули", - рассказал источник.
Он добавил, что женщину удалось спасти, она не пострадала.
По данным правоохранительных органов, женщина окончила Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, работала в Вилючинске инженером.
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Вчера, 06:45РИА Новости
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинКамчатский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Из-за нужды идут на паперть, милостыню просить. Ну или хотя бы детей в детдом сдают. Тут психиатрия на лицо.
10 сентября, 06:21
Ника Корина
6002403
Враньё! Женщина, пошла топиться из-за нужды!
10 сентября, 06:11
Igoryok Lis
10015346
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