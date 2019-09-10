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РИА Новости

Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду

05:43 10.09.2019 (обновлено: 06:55 10.09.2019)
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© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТамЧастный детский сад в Астрахани, где дети якобы подвергались связыванию
Частный детский сад в Астрахани, где дети якобы подвергались связыванию
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам
ЧИТА, 10 сен – РИА Новости. Прокуратура Читы начала проверку после сообщений об обрушении потолка в детском саду №38, сообщили в пресс-службе ведомства.
В понедельник пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова сообщила РИА Новости, что потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, детей в группе во время происшествия не было.
"Прокуратура Ингодинского района г. Читы по поступившей из СМИ и иных источников информации об обрушении потолочного перекрытия в детском саду № 38 г. Читы организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, во время проверки установят причины произошедшего, дадут оценку финансированию соответствующих работ и соблюдению иных требований, предъявляемых к обеспечению безопасности образовательного процесса.
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