Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T05:16Z
https://ria.ru/20190910/1558510103.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155165/59/1551655908_0:322:3066:2047_1036x0_80_0_0_3bce56926cf2feb3b190c17a23ca01f3.jpg
РИА Новости

Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км

05:16 10.09.2019
1034
© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Дальность полета выпущенных Северной Кореей утром во вторник снарядов составила 330 километров, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, данные которого приводит агентство Киодо.
По сведениям южнокорейских военных, снаряды были выпущены дважды – в 6.53 (0.53 мск) и 7.12 (1.12 мск). Дальность полета составила 330 километров.
Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.
Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
02:49РИА Новости
США отслеживают ситуацию с запуском снарядов КНДР
Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.
Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил о том, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США обсуждение "вопросов, о которых мы говорили до сих пор".
Небоскребы в Пхеньяне
Вчера, 13:57РИА Новости
МАГАТЭ призвало КНДР к соблюдению обязательств по резолюциям Совбеза ООН
722120
Обсудить 2
Цой Сон ХиКНДРЯпонияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
РИА
Новости
Танк Т-80 во время совместных тактических учений стран ОДКБ Рубеж-2016
Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок Сук эль-Халь в центре города
Лента
новостей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit
Испанский политик Мигель Крус Родригес
В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
Американский грузовой корабль Cygnus
НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре
Акция протеста в Гонконге
Власти Гонконга назвали любое иностранное вмешательство неприемлемым
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
США отслеживают ситуацию с запуском снарядов КНДР
Таиланд
Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Трамп вновь похвастался своей прической
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе
Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права
Военизированные силы Индии в Кашмире
В Кашмире задержали восемь боевиков исламистской группировки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния