Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км

ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Дальность полета выпущенных Северной Кореей утром во вторник снарядов составила 330 километров, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, данные которого приводит агентство Дальность полета выпущенных Северной Кореей утром во вторник снарядов составила 330 километров, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, данные которого приводит агентство Киодо

По сведениям южнокорейских военных, снаряды были выпущены дважды – в 6.53 (0.53 мск) и 7.12 (1.12 мск). Дальность полета составила 330 километров.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.

Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.