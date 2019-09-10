Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок Сук эль-Халь в центре города

АЛЕППО (Сирия), 10 сен - РИА Новости. Власти Алеппо шаг за шагом восстанавливают городскую инфраструктуру, сильно пострадавшую во время боев за "северную столицу" Сирии, в списке объектов, которые предстоит сдать в эксплуатацию в ближайшее время, обозначен большой рынок Сук эль-Халь в центре города.

Во время боевых действий за контроль над экономической столицей Сирии, окончившихся в конце 2016 года победой правительственных войск, по Сук эль-Халь проходил передний край обороны одной из антиправительственных группировок. Боевики разграбили весь комплекс крытого рынка, остатки торговых павильонов использовали как тюрьму для пленников, а в непосредственной близости вырыли окопы, подземные ходы и обустроили огневые точки. Сейчас торговлю перенесли в отдаленный район Хамдамия на юго-восточной окраине города, она проходит под открытым небом, мест на всех не хватает.

"Во время войны наш "Кардамоновый базар" (так переводится с арабского "Сук эль-Халь" - ред.) очень пострадал, у боевиков был здесь опорный пункт. Они украли и продали все, что сделано из меди или железа, а также изрыли все траншеями, подземных ходов было очень много. Этот подземный ход вел к зданию полицейского участка; боевики заминировали его и взорвали, погибли много людей … Нам в кратчайшие сроки предстоит с нуля восстановить все коммуникации, потом будем восстанавливать собственно торговые павильоны", - сообщил журналистам Ахмет аль-Люси, главный инженер компании, ведущей восстановительные работы.

По его словам, в дополнение к восстановленному комплексу овощного рынка на Сук эль-Халь появится здание нового торгового центра.