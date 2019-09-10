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РИА Новости
Война в Сирии

Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок Сук эль-Халь в центре города

05:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АЛЕППО (Сирия), 10 сен - РИА Новости. Власти Алеппо шаг за шагом восстанавливают городскую инфраструктуру, сильно пострадавшую во время боев за "северную столицу" Сирии, в списке объектов, которые предстоит сдать в эксплуатацию в ближайшее время, обозначен большой рынок Сук эль-Халь в центре города.
Во время боевых действий за контроль над экономической столицей Сирии, окончившихся в конце 2016 года победой правительственных войск, по Сук эль-Халь проходил передний край обороны одной из антиправительственных группировок. Боевики разграбили весь комплекс крытого рынка, остатки торговых павильонов использовали как тюрьму для пленников, а в непосредственной близости вырыли окопы, подземные ходы и обустроили огневые точки. Сейчас торговлю перенесли в отдаленный район Хамдамия на юго-восточной окраине города, она проходит под открытым небом, мест на всех не хватает.
"Во время войны наш "Кардамоновый базар" (так переводится с арабского "Сук эль-Халь" - ред.) очень пострадал, у боевиков был здесь опорный пункт. Они украли и продали все, что сделано из меди или железа, а также изрыли все траншеями, подземных ходов было очень много. Этот подземный ход вел к зданию полицейского участка; боевики заминировали его и взорвали, погибли много людей … Нам в кратчайшие сроки предстоит с нуля восстановить все коммуникации, потом будем восстанавливать собственно торговые павильоны", - сообщил журналистам Ахмет аль-Люси, главный инженер компании, ведущей восстановительные работы.
По его словам, в дополнение к восстановленному комплексу овощного рынка на Сук эль-Халь появится здание нового торгового центра.
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"Я рад, что тружусь именно здесь, хотя при такой жаре любая работа на стройке изматывает. Но мы знаем, что этот рынок очень важен для всех - и горожан, и для тех, кто живет в пригородах. Я сам из Найраба (лагерь палестинских беженцев в окрестностях международного аэропорта Алеппо - ред.), для нас Сирия как второй дом. Будет отлично, когда Сук эль-Халь снова начнет работу", - рассказал один из рабочих Самир Абу-Харадж.
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