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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии

04:34 10.09.2019 (обновлено: 10:28 10.09.2019)
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© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
МЕХИКО, 10 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.
"Как руководитель государства и правительства, я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы", — заявил Мадуро на встрече с членами совета.
Ранее он объявил о старте 10 сентября масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений.
По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным руководителем государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
1 сентября, 02:31РИА Новости
Власти Венесуэлы готовы доказать ООН, что Колумбия защищает террористов
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаКолумбияВ мире
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