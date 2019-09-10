Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T04:32Z
https://ria.ru/20190910/1558510015.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147853/10/1478531047_0:84:3346:1966_1036x0_80_0_0_3af5d18203f1a187280af88fd081df83.jpg
РИА Новости

Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ

04:32 10.09.2019
1440
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТанк Т-80 во время совместных тактических учений стран ОДКБ "Рубеж-2016"
Танк Т-80 во время совместных тактических учений стран ОДКБ Рубеж-2016
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ", - сказал Воскресенский.
По его словам, машины доставили к месту постоянной дислокации во Владивосток железной дорогой. Экипажи танков уже прошли теоретическую и практическую подготовку в учебном центре и вскоре приступят к обкатке новой техники на полигоне.
В 2018 году подразделение танков Т-80БВ появилось в составе соединения морской пехоты на Камчатке. Эти машины приняли участие в учениях, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность, добавил собеседник.
Танк Т-80. Архивное фото
29 июля 2018, 16:42РИА Новости
"Это не шутка": западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80
3110013
Обсудить 0
ПриморьеТихоокеанский флот ВМФ РоссииТ-80БезопасностьОбщество
Рекомендуем
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА
Новости
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лента
новостей
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Запуск ракет в КНДР
Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Моряки успели спасти северокорейского рыбака, дрейфовавшего на пенопласте
Певец Дима Билан
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Робота Skybot F-850 Федор
Американский эксперт оценил значение робота "Федор" для освоения космоса
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Испытания "цифрового" боевого вертолета Ми-24П-1М продлятся до года
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния