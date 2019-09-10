Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ", - сказал Воскресенский.

По его словам, машины доставили к месту постоянной дислокации во Владивосток железной дорогой. Экипажи танков уже прошли теоретическую и практическую подготовку в учебном центре и вскоре приступят к обкатке новой техники на полигоне.