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РИА Новости

Исследование: 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за роботов

04:16 10.09.2019 (обновлено: 10:46 10.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезентация роботов на форуме Skolkovo Robotics
Презентация роботов на форуме Skolkovo Robotics
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС.
Отмечается, что таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Причем это касается только формально занятых людей — официально трудоустроенных.
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Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
По мнению авторов исследования, "рискам цифровизации и автоматизации" будут подвержены 20,1 миллиона человек.
Эксперты считают, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе — под риском автоматизации здесь окажутся 73% сотрудников. Также в списке обрабатывающие производства (60%), сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).
"Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра", — сказал в беседе с "Известиями" автор работы, временно исполняющий обязанности заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.
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Эксперт рассказал о роботизации колл-центров в России
По его словам, этот процесс будет сильно растянут во времени, таким образом, у работников есть возможность переучиться, поменять свои функции.
Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) либо переход на четырехдневную рабочую неделю.
В свою очередь, в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке.
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