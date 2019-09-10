Исследование: 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за роботов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными, пишет газета Компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Отмечается, что таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Причем это касается только формально занятых людей — официально трудоустроенных.

По мнению авторов исследования, "рискам цифровизации и автоматизации" будут подвержены 20,1 миллиона человек.

Эксперты считают, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе — под риском автоматизации здесь окажутся 73% сотрудников. Также в списке обрабатывающие производства (60%), сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).

"Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра", — сказал в беседе с "Известиями" автор работы, временно исполняющий обязанности заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

По его словам, этот процесс будет сильно растянут во времени, таким образом, у работников есть возможность переучиться, поменять свои функции.

Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) либо переход на четырехдневную рабочую неделю.