На Дальнем Востоке проходят командно-штабные и тактические учения

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Свыше 2,5 тысяч военных подняли по тревоги в рамках командно-штабных и тактических учений в ночь на вторник в Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащие на штатной технике выходят на полигоны в назначенные районы для действий по предназначению. В ходе скрытного выдвижения отрабатываются вопросы организации противовоздушной обороны, преодоления участков активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы и отражения различных диверсий условного противника", - говорится в сообщении.