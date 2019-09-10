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РИА Новости

На Дальнем Востоке проходят командно-штабные и тактические учения

04:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Свыше 2,5 тысяч военных подняли по тревоги в рамках командно-штабных и тактических учений в ночь на вторник в Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Военнослужащие на штатной технике выходят на полигоны в назначенные районы для действий по предназначению. В ходе скрытного выдвижения отрабатываются вопросы организации противовоздушной обороны, преодоления участков активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы и отражения различных диверсий условного противника", - говорится в сообщении.
К учениям привлечены соединение ПВО, воинская часть радиационной, химической и биологической защиты, подразделения артиллерийского и одного из мотострелковых соединений. Учения пройдут до конца недели.
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