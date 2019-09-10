Моряки успели спасти северокорейского рыбака, дрейфовавшего на пенопласте

Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Российские моряки спасли у берегов Приморья северокорейского рыбака, который после шторма несколько часов провел в воде, иностранец передан пограничникам, сообщил РИА Новости представитель регионального погрануправления УФСБ РФ.

В соцсетях опубликовано видео, снятое с борта судна. На нем видно, как кореец плывет на кусках пенопласта, моряки кидают ему спасательный круг и вытаскивают иностранца на борт.

"Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком все нормально, его вскоре отправят на родину", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что спасшие его российские рыбаки рассказали, что кореец провел в воде около 10 часов. Они напоили его чаем.

Российские пограничники 7 сентября сообщили, что сотни иностранных судов скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна "Линлин", в том числе порядка 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы, пограничники проводили рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить высадку на берег иностранных рыбаков. В понедельник погрануправление сообщило, что почти все северокорейские суда покинули приморские воды.