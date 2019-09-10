Тимати удалит клип на песню "Москва", собравший более миллиона дизлайков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram

"Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел", — отметил рэпер.

Тимати заверил, что любит город Москву. "Он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — моё уважение!!" — написал он.

"Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", — заключил Тимати.

Клип "Москва"

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", который был в День города опубликован на YouTube, посмотрели более 5,3 миллиона человек. На данный момент он собрал более 1,4 миллионов дизлайков против 86 тысяч лайков.

В комментариях пользователи назвали клип "заказным". На это рэпер заявил, что ему не заплатили и он "не спасает бизнес".

"Я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветёт! Вижу увеличение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это мой город, и для меня он прекрасен", — написал исполнитель в комментариях.

Также Тимати высказал свою позицию по поводу митингов и городских выборов. Музыкант предложил недовольным работать, в первую очередь, над собой. "Будем идеальными сами, будет и страна", — отметил он.

В свою очередь, соавтор клипа рэпер Гуф также извинился и заявил, что не знал про "выборы мэра".

Он также поклялся, что ни копейки не получил за этот клип. Музыкант добавил, что его "развели" и "подставили".