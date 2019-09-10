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РИА Новости

Тимати удалит клип на песню "Москва", собравший более миллиона дизлайков

03:48 10.09.2019 (обновлено: 09:05 10.09.2019)
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© ТиматиКадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
© Тимати
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел", — отметил рэпер.
Тимати заверил, что любит город Москву. "Он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — моё уважение!!" — написал он.
"Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", — заключил Тимати.
Певец Тимати
Вчера, 12:33Культура
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве

Клип "Москва"

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", который был в День города опубликован на YouTube, посмотрели более 5,3 миллиона человек. На данный момент он собрал более 1,4 миллионов дизлайков против 86 тысяч лайков.
В комментариях пользователи назвали клип "заказным". На это рэпер заявил, что ему не заплатили и он "не спасает бизнес".
"Я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветёт! Вижу увеличение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это мой город, и для меня он прекрасен", — написал исполнитель в комментариях.
Также Тимати высказал свою позицию по поводу митингов и городских выборов. Музыкант предложил недовольным работать, в первую очередь, над собой. "Будем идеальными сами, будет и страна", — отметил он.
В свою очередь, соавтор клипа рэпер Гуф также извинился и заявил, что не знал про "выборы мэра".
Он также поклялся, что ни копейки не получил за этот клип. Музыкант добавил, что его "развели" и "подставили".
В минувшее воскресенье в Москве прошли выборы депутатов Мосгордумы. Выборы мэра столицы состоялись год назад. Клип "Москва" состоит из снятых с квадрокоптера видов столицы, которая "одна такая на семи холмах". В песне, в частности, есть слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге
Вчера, 11:38РИА Новости
Жителей Риги возмутили надписи на русском языке в магазине одежды Тимати
1853888128
Обсудить 14
Тимати (Тимур Юнусов)Москва
Популярные комментарии
Не хожу на митинги, Не втираю дичь. Такого уровня продажности Я сумел достичь.
10 сентября, 06:47
Федор Всезнающий
4471106
Да, да. Эти строчки авторы статьи "забыли" упомянуть.
10 сентября, 07:03
Марат Шарафутдинов
1400005
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