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РИА Новости

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель

04:00 10.09.2019
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© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море
© Fotolia / DJ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов за баррель после того, как новый глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении продолжать политику страны по ограничению добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67%, до 63,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 63 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81%, до 58,32 доллара за баррель.
Новый глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что намерен придерживаться текущей политики страны относительно добычи нефти, а именно продолжать сокращение добычи для поддержания цен.
"Объявление ... о смене главы министерства нефти Саудовской Аравии сопровождалось убедительными предположениями о том, что сокращение производства будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет баланса", - отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был назначен на пост главы министерства энергетики в воскресенье, 8 сентября. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.
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Цены на нефтьРейтерСаудовская АравияBrentЭкономика
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