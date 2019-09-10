Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T03:38Z
https://ria.ru/20190910/1558509741.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155841/98/1558419881_0:73:2500:1479_1036x0_80_0_0_53b041ca63f651040f8a7956db66c0a4.jpg
РИА Новости

США готовы выдавать визы жителям пострадавших от урагана Багамских островов

03:38 10.09.2019
480
© REUTERS / Marco BelloПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© REUTERS / Marco Bello
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США готовы в экстренном порядке выдавать визы для пострадавших от урагана "Дориан" граждан Багамских островов, которые хотят эвакуироваться в США, сообщило в заявлении американское министерство внутренней безопасности.
"Посольство США в Нассау открыто для экстренных визитов по поводу виз, а пограничные пункты Таможенно-пограничной службы США подготавливаются к ситуации, в которой жители Багам попросят о временном переезде в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении министерства.
При этом США не отменяют визовый режим и от всех приезжающих будут требовать действующий паспорт и американскую визу, уточняется в сообщении.
"Руководители пограничных пунктов могут решать по своему усмотрению и будут рассматривать все экстренные обстоятельства в каждом конкретном случае на основании всех существующих законов и норм", - уточнили в министерстве.
Президент США Дональд Трамп
01:24РИА Новости
Трамп отменил поездку в зону, пострадавшую от урагана "Дориан"
МВБ также рекомендовало координировать любую эвакуацию с Багамских островов на американскую территорию с властями двух стран. В министерстве заверили, что американский Красный крест и благотворительная организация Армия Спасения продолжат помогать багамцам, которые хотят переехать в США.
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
Вчера, 20:52Радио
Ураган "Дориан" потерял силу. Более 200 тысяч канадцев остаются без света
100000
Обсудить 0
Ураган "Дориан"СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Трамп вновь похвастался своей прической
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit
Неделя моды в Лондоне
Водка из Чернобыля набирает популярность среди посетителей лондонских баров
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Лента
новостей
Работы в рамках программы БИОН-М
Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
США отслеживают ситуацию с запуском снарядов КНДР
Таиланд
Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Робота Skybot F-850 Федор
Американский эксперт оценил значение робота "Федор" для освоения космоса
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе
Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Тимати удалит клип на песню "Москва", собравший более миллиона дизлайков
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Моряки успели спасти северокорейского рыбака, дрейфовавшего на пенопласте
Судно береговой охраны США
Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов США судна
Пожарный в Германии
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания Британского парламента
Кризис с Brexit "смазал" церемонию завершения сессии британского парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния