На кинофестивале в Торонто представили фильм "Дылда" Кантемира Балагова

ТОРОНТО, 9 сен — РИА Новости. На кинофестивале в Торонто прошел показ фильма Кантемира Балагова "Дылда", входящего в основной конкурс смотра.

"Эта премьера позволит ленте "Дылда" быть представленной на ведущем рынке, — говорит Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО. — Вообще, показ фильма в программе фестиваля, в отличие от рыночного, который может позволить себе любой продавец контента, всегда демонстрирует его подлинный уровень. В этом случае очень высокий".

Также Екатерина добавила, что права на прокат фильма Кантемира Балагова в Северной Америке уже купил один из лучших дистрибьюторов Ричард Лорбер, который "с большой любовью относится к российскому кино и имеет отличный результат проката фильма "Русский ковчег" Александра Сокурова".

"Мы смогли заработать больше трех миллионов долларов, и это был настоящий успех", — отмечает Ричард.

"Дылда" — вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном городе.

Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".