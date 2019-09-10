Американский эксперт оценил значение робота "Федор" для освоения космоса

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Люди никогда не смогут создать робота, аналогичного человеку, но такие разработки, как российский робот "Федор", побывавший на борту Международной космической станции, необходимы, считает доцент Северо-Восточного университета США Таскин Падир, специализирующийся на робототехнике.

"По моему мнению, мы никогда не будем способны создать робота, который будет обладать всеми возможностями человеческого тела. Это сложная задача, системы слишком сложны, говорим ли мы о роботах НАСА, Японии или том же "Федоре". Эти системы очень ограничены на сегодня. Так что это оправдывает исследования, которые мы ведем для усовершенствования их возможностей", - сказал он РИА Новости.

По его словам, Федор, судя по тому, что было продемонстрировано в опубликованных с борта МКС видео, - достаточно функциональная машина.

"Как я видел, у него хорошо сделаны руки с множественными соединениями. Это тоже большой вызов для робототехники вообще. Так что из того, что я видел, могу сказать, что конструкция хорошая и что разработчики отлично поработали при создании этого человекоподобного робота", - сказал эксперт.

Он отметил, что от него как от специалиста не ускользнуло и наличие конструкции, которая призвана не допускать падения робота, но это логично с точки зрения безопасности машины. Кроме того, добавил Падир, "Федором" управляли вручную, так что его способности к автономной работе продемонстрированы не были и говорить о них сложно.

По мнению инженера, человекоподобные роботы логично встраиваются в концепцию изучения космоса и полета на другие планеты, потому что именно под человеческое тело разработаны все существующие системы доставки.

"Если вам нужен робот, который может ходить по пересеченной местности, лазить вверх и вниз, то однозначно форма человеческого тела в состоянии обеспечить это", - добавил он.

Кроме того, это облегчает совместную работу с космонавтами, считает он.

Доставку роботов на МКС Падир считает оправданной в рамках экспериментов. По его словам, разработчики учатся управлять ими дистанционно с учетом задержки в передаче данных и получают новую информацию об особенностях такой работы с механизмами.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Седьмого сентября он вернул робота на Землю.