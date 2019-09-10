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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян готовы получать "серую" зарплату

03:20 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
Согласно данным опроса, 43% респондентов заявили, что согласились бы на работу с "серой" зарплатой, 21% затруднился ответить. За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против. При этом на оплату в конверте сегодня согласны 49% мужчин и 36% женщин, а не согласны - 32% мужчин и 39% женщин.
Опрос также показал, что отказаться от "серой" зарплаты более склонны люди в возрасте до 24 лет (45%), в возрастной группе 25-34 таких только 43%, 35-44 - 35%, в возрасте от 45 и старше - 35%. Более склонны согласиться на невыгодное предложение россияне в возрасте от 25 до 34 лет - 46%, в возрасте до 24 лет согласны на "черную" зарплату 35%, 35-44 - 43%, от 45 и старше - 44%.
Противников "черных" зарплат больше среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей - 45%, среди людей с доходом от 50 тысяч до 79,9 тысячи - 35%, с доходом от 30 тысяч до 49,9 тысячи - 38%, а с доходом до 29,9 тысячи - 37%. Чаще готовы согласиться на такую зарплату люди с доходом от 50 тысяч до 79,9 тысячи - 44%.
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Среди жителей крупных городов (с населением больше 500 тысяч человек) чаще всего на "серый" заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). Не откажется от работы с "черной" зарплатой каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных. Не хотят получать такую зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев.
Больше всего противников дохода в конверте — в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%), уточняется в опросе. При этом за год, прошедший с момента аналогичного исследования, чаще говорить о готовности к "черной" зарплате стали жители Рязани (47% против 40% в 2018 году), Воронежа (51% против 46%), Томска (42% против 37%).
Число противников "серой" схемы возросло в Астрахани (42% сегодня и 37% в 2018 году), Набережных Челнах (40 и 35% соответственно), Казани (32% и 27%).
Опрос проводился 22—23 августа среди 1,6 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет в 377 населенных пунктах из всех округов России. При исследовании городов с населением больше 500 тысяч человек были опрошены по 1 тысяче респондентов из экономически активного населения старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других 35 городов. Опрос по городам проводился с 16 по 30 августа.
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Август Октябрятский
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