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РИА Новости

Эксперт оценил востребованность ряда профессий в сфере услуг через 10 лет

03:31 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Профессии турагента, риелтора и многие другие привычные специальности могут исчезнуть к 2030 году, однако на смену уходящим в прошлое профессиям придут десятки новых, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Павел Гудков на полях Восточного экономического форума.
"По некоторым прогнозам, к 2030 году станут неактуальными такие профессии, как, например, турагент, риелтор и даже копирайтер: уже сегодня существуют цифровые сервисы, которые могут отчасти или полностью заменить этих специалистов. Эти сервисы интенсивно развиваются, интегрируют в свои платформы технологии искусственного интеллекта и постоянно расширяют спектр услуг, которые они готовы предложить потребителю", - сообщил он.
По его словам, call-центры, например, банковские, где пользователь может получить доступ к большому количеству сервисов без помощи живого оператора, уже успешно автоматизируются, оставляя все меньше работы для человека-оператора.
"Однако как только мы видим, что в работе человека задействуются soft skills, "мягкие навыки" - то нам уже сложнее представить себе автоматизацию такой работы. Иными словами, те профессии и области, где нужен нестандартный творческий подход, способность оценить ситуацию с разных точек зрения, умение договариваться, еще долго останутся уделом людей, а не роботов", - считает он.
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Эксперт отметил, что на смену исчезающим профессиям быстро придут новые, причем они будут формироваться на стыке существующих и новых профессиональных областей, и потребуют освоить новые навыки из смежных сфер. Например, появятся специалисты по молекулярной диетологии, персонифицированной медицине, а также целый спектр новых специальностей в области экологии. "Медицина меняется очень быстро: она становится более персонифицированной, появляются новые области, смежные с ИТ. Это значит, что будут востребованы специалисты по созданию и эксплуатации медицинских роботов, профессионалы в сфере биоинформатики и так далее", - сказал он.
Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
На территории кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
4 сентября, 02:10Восточный экономический форум
Восточный экономический форум
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