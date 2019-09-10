Испытания "цифрового" боевого вертолета Ми-24П-1М продлятся до года

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Испытания первого модернизированного боевого вертолета Ми-24П-1М пройдут в одной из воинских частей Минобороны РФ в течение года, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.

Первые вертолеты типа Ми-24 стали поступать на вооружение в СССР еще в 1976 году.

"Минобороны нам определило техническое задание, и по этому техзаданию мы сделали первый экземпляр Ми-24П-1М. Мы забрали его из летной военной части, и он возвращается обратно в модернизированном варианте. Минобороны будет его эксплуатировать, испытывать примерно в течение года для подтверждения всех характеристик", - сказал Михеев.