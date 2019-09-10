Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T03:04Z
https://ria.ru/20190910/1558509417.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155840/66/1558406634_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a4f6885899f4004bd4e4d72a16f12b9f.jpg
РИА Новости

Испытания "цифрового" боевого вертолета Ми-24П-1М продлятся до года

03:04 10.09.2019
496
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Испытания первого модернизированного боевого вертолета Ми-24П-1М пройдут в одной из воинских частей Минобороны РФ в течение года, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
Первые вертолеты типа Ми-24 стали поступать на вооружение в СССР еще в 1976 году.
"Минобороны нам определило техническое задание, и по этому техзаданию мы сделали первый экземпляр Ми-24П-1М. Мы забрали его из летной военной части, и он возвращается обратно в модернизированном варианте. Минобороны будет его эксплуатировать, испытывать примерно в течение года для подтверждения всех характеристик", - сказал Михеев.
По его словам, после модернизации вертолет Ми-24П-1М стал "реально цифровым" - заменено 90 процентов бортового радиоэлектронного оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", - сказал Михеев.
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
03:00Радио
Эксперт рассказал о предстоящих испытаниях "цифрового" Ми-24
2000001
Обсудить 0
Ми-24ПВладимир МихеевКонцерн Радиоэлектронные технологииРоссияБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Танк Т-80 во время совместных тактических учений стран ОДКБ Рубеж-2016
Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ
РИА
Новости
Робота Skybot F-850 Федор
Американский эксперт оценил значение робота "Федор" для освоения космоса
Работы в рамках программы БИОН-М
Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами
Плакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Лента
новостей
Тигрица Тайга в Приморском сафари-парке.
Сестру тигра Амура вернули в Приморский сафари-парк
Оцепленное место преступления
Канадский подросток помог раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине
Минприроды проконтролирует снижение выбросов парниковых газов в регионах
Ученый рассказал об особенностях снижения парниковых выбросов в России
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России
League of Legends
Опрос выяснил, как россияне относятся к видеоиграм
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Сотрудники в офисе
Опрос показал, сколько россиян готовы получать "серую" зарплату
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Лента новостейМолния