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РИА Новости

Опрос выяснил, как россияне относятся к видеоиграм

03:04 10.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкLeague of Legends
League of Legends
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более половины россиян (58%) считают, что от видеоигр больше вреда, чем пользы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).
По данным исследования,  больше пользы, чем вредя в видеоиграх видят лишь 5% опрошенных, среди которых в основном молодежь от 18 до 24 лет, еще 19% полагают, что вреда или пользы примерно поровну, 13% ответили, что нет ни того, ни другого.
Отвечая на вопрос, есть ли от видеоигр какая-то польза для тех, кто в них играет, 50% граждан ответили, что ее нет,
Каждый десятый опрошенный считает, что видеоигры развивают логическое мышление, 8% респондентов называют видеоигры одним из способов отдохнуть и отвлечься от проблем, также 8% полагают, что они повышают общее развитие, а 6% - скорость реакции, 4% указали на развитие внимательности, а 3% - на улучшение коммуникативных навыков. Не нашли никакой пользы от видеоигр 50% россиян.
Молодой человек играет в League of Legends
19 августа, 03:10РИА Новости
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Отмечается, что у 44% россиян в последнее время в семье никто не играет в видеоигры, у 41% играют дети или внуки, у 8% - супруг или супруга, у 4% - брат или сестра.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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