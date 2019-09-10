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РИА Новости

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

03:03 10.09.2019 (обновлено: 10:18 10.09.2019)
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© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы
© Fotolia / Elenathewise
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
По его мнению, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Аргумент Содерлунда о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии "Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?" "Консервативные" табу против каннибализма, по его словам, со временем могут измениться, если люди попробуют это новое блюдо.
На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем.
Порт-Морсби. 19 ноября 2018
20 ноября 2018, 03:19РИА Новости
В Папуа — Новой Гвинее нет каннибализма, заявил потомок Миклухо-Маклая
На вопрос во время интервью после беседы, готов ли он лично пробовать человеческую плоть, Содерлунд сказал, что он открыт для этой идеи.

"Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным <…> Я должен сказать <…> Я был бы готов хотя бы попробовать это", — сказал он.

Также ученый предложил в качестве альтернативы "более реальные" варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых.
Отмечается, что внедрению идей профессора может помешать потенциальная опасность каннибализма для здоровья. Например, до 1960-х годов аборигены Папуа — Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов. Эта практика привела к эпидемии болезни куру, также известной как "смеющаяся смерть".
По данным Национальной медицинской библиотеки США, заболевание вызывается инфекционным агентом — белком, обнаруженным в пораженной ткани головного мозга человека.
Иллюстрация Елизаветы Щепиной
1 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Каннибализм, убийства и другие "Байки из грота": какими были наши предки
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Обсудить 65
СтокгольмШвецияРИА Наука
Популярные комментарии
Окно овертона в действии. Сначала издалека удочку закидывали, а теперь псевдоученые говорят об этом. Каннибализм скоро придет в мейнстрим как и лгбт сообщество сейчас. Даже тут комментаторы допускают такую возможность.
10 сентября, 04:24
Юрий Симаков
11401311
как были эвропэйцы варварами и людоедами такими они и остались.вот они-эвропэйские ценности.
10 сентября, 04:26
pilyugin60
11600100
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