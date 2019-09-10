Водка из Чернобыля набирает популярность среди посетителей лондонских баров

ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Коктейли на основе экспериментальной чернобыльской радиоактивно безопасной водки "Атомик" становятся модными в Великобритании, а торговые сети и пабы ждут начала массового производства нового продукта британских и украинских ученых. Об этом РИА Новости рассказал профессор Университета Портсмута Джим Смит, который работал над созданием спиртного напитка.

Ученые в августе представили экспериментальный алкоголь, изготовленный из воды, добытой из скважин в Чернобыле, дистиллированного алкоголя и пшеницы, выращенной в зоне отчуждения.

По словам Смита, напиток, изготовленный по традиционной методике "homemade" и по вкусовым качествам близкий к самогону, заинтересовал торговые сети и пабы. "У нас очень много запросов от дистрибьюторов, которые хотели бы распространять наш продукт", - сказал собеседник агентства.

Посетители одного из баров Лондона, в котором подавали коктейль на основе чернобыльской крафтовой водки, также оценили вкусовые качества нового напитка. "Мы провели тестирование продукта в коктейльном баре в лондонском районе Сохо. Бармен, который делал коктейль на основе нашего напитка, остался им очень доволен. Он также сказал, что сейчас это модно и посетители предпочитают коктейли не на основе высокодистиллированной водки, а на продуктах типа самогон. Они придают напитку дополнительный вкус", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил профессор, для запуска масштабного производства нового напитка необходимо получить разрешения и лицензии у органов власти Украины, России и Белоруссии. Планируется, что производство будет организовано в зоне обязательного отселения на Украине. "Мы надеемся произвести несколько сотен бутылок в этом году", - сказал ученый.

Ожидается, что производством нового продукта будет заниматься социально созданное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания". Предприятие намерено возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии.