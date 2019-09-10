Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T03:02Z
https://ria.ru/20190910/1558509330.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/15151/06/151510663_0:158:2896:1787_1036x0_80_0_0_4d1fb539919b9774d37e9f2308cf0d1c.jpg
РИА Новости

Водка из Чернобыля набирает популярность среди посетителей лондонских баров

03:02 10.09.2019
1360
© РИА Новости / Марина ГубинаНеделя моды в Лондоне
Неделя моды в Лондоне
© РИА Новости / Марина Губина
ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Коктейли на основе экспериментальной чернобыльской радиоактивно безопасной водки "Атомик" становятся модными в Великобритании, а торговые сети и пабы ждут начала массового производства нового продукта британских и украинских ученых. Об этом РИА Новости рассказал профессор Университета Портсмута Джим Смит, который работал над созданием спиртного напитка.
Ученые в августе представили экспериментальный алкоголь, изготовленный из воды, добытой из скважин в Чернобыле, дистиллированного алкоголя и пшеницы, выращенной в зоне отчуждения.
По словам Смита, напиток, изготовленный по традиционной методике "homemade" и по вкусовым качествам близкий к самогону, заинтересовал торговые сети и пабы. "У нас очень много запросов от дистрибьюторов, которые хотели бы распространять наш продукт", - сказал собеседник агентства.
Посетители одного из баров Лондона, в котором подавали коктейль на основе чернобыльской крафтовой водки, также оценили вкусовые качества нового напитка. "Мы провели тестирование продукта в коктейльном баре в лондонском районе Сохо. Бармен, который делал коктейль на основе нашего напитка, остался им очень доволен. Он также сказал, что сейчас это модно и посетители предпочитают коктейли не на основе высокодистиллированной водки, а на продуктах типа самогон. Они придают напитку дополнительный вкус", - рассказал собеседник агентства.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
19 августа, 20:06РИА Новости
Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале "Чернобыль"
Как отметил профессор, для запуска масштабного производства нового напитка необходимо получить разрешения и лицензии у органов власти Украины, России и Белоруссии. Планируется, что производство будет организовано в зоне обязательного отселения на Украине. "Мы надеемся произвести несколько сотен бутылок в этом году", - сказал ученый.
Ожидается, что производством нового продукта будет заниматься социально созданное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания". Предприятие намерено возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
19 августа, 02:41РИА Новости
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
2611012
Обсудить 1
Чернобыльская АЭСВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лента
новостей
Певец Дима Билан
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Тимати удалит клип на песню "Москва", собравший более миллиона дизлайков
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Гуф извинился за клип "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра"
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Акция в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе
"Киев всех переиграл". Исполнит ли Зеленский Минские соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Лента новостейМолния