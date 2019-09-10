Во Владивостоке морпех спас тонущего мужчину во время шторма

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Морпех спас тонущего во время шторма человека во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Восьмого сентября в пригороде Владивостока на пляже Стеклянный военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота матрос контрактной службы Илья Дулеба спас тонущего в штормовом море мужчину", - сказал он.

По его словам, морпех, который отдыхал с друзьями на берегу, поспешил на помощь обессиленному мужчине: вытащил его на берег и оказал первую помощь. За мужество при спасении погибавшего человека командование флота поощрит Дулебу, отметил Воскресенский.