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РИА Новости

Во Владивостоке морпех спас тонущего мужчину во время шторма

02:57 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун "Гони" в Приморском крае
Тайфун Гони в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тайфун "Гони" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Морпех спас тонущего во время шторма человека во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Восьмого сентября в пригороде Владивостока на пляже Стеклянный военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота матрос контрактной службы Илья Дулеба спас тонущего в штормовом море мужчину", - сказал он.
По его словам, морпех, который отдыхал с друзьями на берегу, поспешил на помощь обессиленному мужчине: вытащил его на берег и оказал первую помощь. За мужество при спасении погибавшего человека командование флота поощрит Дулебу, отметил Воскресенский.
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