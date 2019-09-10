До половины сельхозкультур пропали в районах Приморья из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. До половины сельскохозяйственных культур испортились в районах Приморья в августе, который стал рекордно дождливым за всю историю наблюдений, сообщает Примгидромет.
"В течение месяца преобладало сильное и избыточное увлажнение верхнего слоя почвы. Опасное агрометеорологическое явление отмечалось в 8 муниципальных районах. Выпадавшие осадки сильно осложнили проведение полевых работ. В некоторых районах поля были залиты водой, в результате чего были повреждены продуктивные органы у большинства растений. Повсеместно отмечено загнивание плодов овощей и пожелтение листьев и стеблей у 21-50% сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.
В августе выпало в среднем 1,8-2,6 месячной нормы осадков, местами на северо-востоке и северо-западе края - более трех месячных норм.
"Такой дождливый август встречается один раз в 7–8 лет. Во Владивостоке и пригороде выпало более трех месячных норм ... По количеству дождя месяц оказался уникальным: за весь ряд наблюдений столько дождя (522 миллиметра) не отмечалось ни разу", - сообщают синоптики.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье в конце августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В Приморье был введен режим ЧС регионального характера. До этого Приморье накрыл тайфун "Кроса". Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.