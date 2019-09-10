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РИА Новости
Культура

Гуф извинился за клип "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра"

02:53 10.09.2019 (обновлено: 04:32 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра".
Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков. В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным". Тимати ранее опроверг информацию, что клип проплачен, и заявил, что ему не стыдно.
Гуф публиковал в Instagram видеообращение, в котором сказал, что шокирован потоком негатива после клипа. Он высказал сожаление в связи с тем, что не следит за политической ситуацией. "Я не знал, что у нас выборы… мэра были позавчера", - сказал он.
"Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся", - рассказал музыкант.
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
00:07Культура
Тимати заявил, что ему не заплатили за клип на песню "Москва"
Он также поклялся, что не получил ни копейки за этот клип, и отметил, что не знает, получил ли что-то Тимати. Музыкант добавил, что его "развели" и "подставили". Он словам Гуфа, он и дальше будет исполнять треки о столице, но "теперь уже, наверное, без Тимати".
"Извиняюсь перед вами, и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике", - сказал рэпер.
В Москве в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы. Выборы мэра российской столицы состоялись год назад. Клип "Москва" состоит из снятых с квадрокоптера видов столицы, которая "одна такая на семи холмах". В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
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КультураYouTubeМосковская городская думаРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ну, справедливости ради, облизывание мэра именно в куплете у Тимати. Не хожу на митинги и не втираю дичь, плитка сыпется с небес, ЦАО - мировой стандарт, хлопну бургер за здоровье Собянина.. Он был доверенным лицом на выборах президента в 2012 и 2018. Так что ему не впервой облизывать власть. Потому у Тимати есть и Блэк стар, и бургерная. А Лёша Гуф понял, что если на его концерты не будут ходить, он лишится всего.
10 сентября, 09:42
Alex Fedorov
1020001
Учитывая что Тимати получает миллионные подряды от Минобороны нет ничего удивительного в его облизывании власти.
10 сентября, 10:05
Будущее Страны
920001
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