КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Южнокорейские военные утверждают, что КНДР во вторник вновь провела два пуска неопознанных снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря, сообщает агентство Южнокорейские военные утверждают, что КНДР во вторник вновь провела два пуска неопознанных снарядов из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря, сообщает агентство Рёнхап

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности", — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Дальность полета снарядов, по данным ведомства, составила 330 километров, передает агентство Киодо.

По сведениям южнокорейских военных, снаряды были выпущены дважды — в 06:53 (00:53 мск) и 07:12 (01:12 мск).

Администрация США внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости высокопоставленный чиновник.

"Мы в курсе сообщений о том, что из Северной Кореи были запущены снаряды. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультироваться с нашими союзниками в регионе", — сказал собеседник агентства.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По данным японских военных, это ракеты трех типов новой модификации.

Четвертого и девятого мая, 25 июля и 6 августа КНДР провела пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер", а 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня".