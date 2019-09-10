Сотрудница кофейни в Дубае вернула сумку, в которой было более $50 тысяч

ДУБАЙ, 10 сен - РИА Новости. Гражданка Филиппин, работающая в сети кофеен в Дубае, вернула полиции забытую покупателем сумку, в которой находились 195 тысяч дирхамов ОАЭ наличными (53 тысячи долларов) и другие ценности, сообщает издание Gulf News.
Помимо наличных, в сумке находилась чековая книжка, два чека на суммы 136 тысяч долларов и 1,7 тысячи долларов, а также личные документы. Инцидент произошел в крупнейшем торговом центре Дубая Dubai Mall.
После того, как посетитель не вернулся за забытой вещью, сотрудница заявила о ней в полицию. По ее словам, в полицейском участке ей рассказали, что сумка принадлежит "российскому брокеру". Он не заметил пропажи до тех пор, пока с ним не связалась полиция.
Инцидент произошел в апреле текущего года, однако известно о нем стало только сейчас, когда полиция Дубая решила официально поблагодарить сотрудницу кофейни и предала этот случай широкой огласке.