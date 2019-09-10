Сотрудница кофейни в Дубае вернула сумку, в которой было более $50 тысяч

После того, как посетитель не вернулся за забытой вещью, сотрудница заявила о ней в полицию. По ее словам, в полицейском участке ей рассказали, что сумка принадлежит "российскому брокеру". Он не заметил пропажи до тех пор, пока с ним не связалась полиция.