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РИА Новости

Сотрудница кофейни в Дубае вернула сумку, в которой было более $50 тысяч

01:19 10.09.2019
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CC BY-SA 2.0 / Lars Plougmann / Camel race in front of the Dubai towersВерблюды в Дубае
Верблюды в Дубае
CC BY-SA 2.0 / Lars Plougmann / Camel race in front of the Dubai towers
Верблюды в Дубае
ДУБАЙ, 10 сен - РИА Новости. Гражданка Филиппин, работающая в сети кофеен в Дубае, вернула полиции забытую покупателем сумку, в которой находились 195 тысяч дирхамов ОАЭ наличными (53 тысячи долларов) и другие ценности, сообщает издание Gulf News.
Помимо наличных, в сумке находилась чековая книжка, два чека на суммы 136 тысяч долларов и 1,7 тысячи долларов, а также личные документы. Инцидент произошел в крупнейшем торговом центре Дубая Dubai Mall.
После того, как посетитель не вернулся за забытой вещью, сотрудница заявила о ней в полицию. По ее словам, в полицейском участке ей рассказали, что сумка принадлежит "российскому брокеру". Он не заметил пропажи до тех пор, пока с ним не связалась полиция.
Инцидент произошел в апреле текущего года, однако известно о нем стало только сейчас, когда полиция Дубая решила официально поблагодарить сотрудницу кофейни и предала этот случай широкой огласке.
Аэропорт Владивостока. Архивное фото
25 июля 2017, 12:28РИА Новости
Во Владивостоке полиция вернула владельцу сумку с двумя миллионами рублей
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