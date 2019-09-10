Верховный суд пересмотрит иск "Росгосстраха" на 828 миллионов рублей

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Верховный суд России во вторник рассмотрит кассационную жалобу "Росгосстраха" на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с бывшего гендиректора дочерней структуры ЗАО "Капитал Перестрахование" ("Капитал Ре") Даура Джениа около 828 миллионов рублей убытков.

Изначально иск был подан в арбитражный суд Москвы в январе 2018 года компанией "Капитал Ре", которая в ходе процесса присоединилась к "Росгосстраху". Истец требовал в суде от своего экс-руководителя возместить убытки, причиненные заключенной им сделкой. По этой сделке "Капитал Ре" передала принадлежавшие ей 100% долей ООО "Медис" в уставный капитал ООО "РГС Мед-Инвест" бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. Взамен "Капитал Ре" получила около 3,9% в "РГС Мед-Инвест".

Как говорилось в решении суда первой инстанции, полностью удовлетворившего иск, "Медис" - прибыльное предприятие (размер чистой прибыли в 2016 году - 259 миллионов рублей, в 2015 году - 155 миллионов), состоит из 13 поликлиник, 159 здравпунктов, трех санаториев; количество прикрепленных пациентов - 170 тысяч человек. Вместо этого актива в результате спорной сделки "Капитал Ре" получила долю 3,9% в "РГС Мед-Инвест", которая не имеет фактически ценности, поскольку не предоставляет какой-либо объем корпоративных прав, отметил суд.

Таким образом, говорилось в том решении, передача предприятия с балансовой стоимостью активов около 828 миллионов рублей взамен на миноритарную долю в компании, которая не осуществляет никакой деятельности, без обоснования какой-либо экономической выгоды, - это убыток для истца. Арбитраж Москвы взыскал около 828 миллионов рублей с Джениа в пользу "Капитала Ре".

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2018 года решение первой инстанции отменил и иск отклонил. Суд пришел к выводу, что сделка получила надлежащее корпоративное одобрение, поэтому претензии к экс-гендиректору и ссылки истца на ее экономическую необоснованность подлежат отклонению. Постановление апелляции оставил в силе арбитраж Московского округа.