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РИА Новости

Суд рассмотрит апелляции экс-руководства банка "Открытие" на арест активов

01:07 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы во вторник рассмотрит жалобы бывших контролирующих лиц банка "Открытие" и их родственников на обеспечительные меры в виде ареста имущества в деле по иску о взыскании с них более 289,5 миллиарда рублей убытков.
Столичный арбитражный суд в июле по заявлению "Открытия" арестовал имущество пяти ответчиков – бывшего предправления банка Евгения Данкевича, основателя банка Вадима Беляева, экс-президента Рубена Аганбегяна, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева. Активы заморожены в пределах суммы иска, за вычетом денежных средств на банковских счетах в размере 80% ежемесячной заработной платы.
Перечень арестованного имущества суд в определении не указал, за исключением квартиры на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащей Александру Буднику, бывшему мужу Елены Будник.
Апелляции на определение первой инстанции о принятии обеспечительных мер подали все пять ответчиков, а также Александр Будник и Вероника Мисютина. По процессуальным правилам жалобы на один и тот же судебный акт рассматриваются в одном судебном заседании.
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Ответчиком по иску, кроме пяти физлиц, является бывший основной акционер банка – АО "Открытие Холдинг". Суд первой инстанции в августе провел предварительно заседание по делу, на котором представитель ЦБ заявил, что сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве. Убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства УК ФКБС, пояснил юрист ЦБ. Представители ответчиков иск не признали.
"ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), это произошло в конце августа 2017 года. Санация была признана завершенной 2 июля 2019 года. ЦБ пояснил, что сейчас банк соблюдает все обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности.
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Открытие ХолдингДевятый арбитражный апелляционный судЦентральный Банк РФРубен АганбегянВадим Беляев
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