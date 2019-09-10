Суд рассмотрит апелляции экс-руководства банка "Открытие" на арест активов

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы во вторник рассмотрит жалобы бывших контролирующих лиц банка "Открытие" и их родственников на обеспечительные меры в виде ареста имущества в деле по иску о взыскании с них более 289,5 миллиарда рублей убытков.

Столичный арбитражный суд в июле по заявлению "Открытия" арестовал имущество пяти ответчиков – бывшего предправления банка Евгения Данкевича, основателя банка Вадима Беляева, экс-президента Рубена Аганбегяна, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева. Активы заморожены в пределах суммы иска, за вычетом денежных средств на банковских счетах в размере 80% ежемесячной заработной платы.

Перечень арестованного имущества суд в определении не указал, за исключением квартиры на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, принадлежащей Александру Буднику, бывшему мужу Елены Будник.

Апелляции на определение первой инстанции о принятии обеспечительных мер подали все пять ответчиков, а также Александр Будник и Вероника Мисютина. По процессуальным правилам жалобы на один и тот же судебный акт рассматриваются в одном судебном заседании.

Ответчиком по иску, кроме пяти физлиц, является бывший основной акционер банка – АО "Открытие Холдинг". Суд первой инстанции в августе провел предварительно заседание по делу, на котором представитель ЦБ заявил, что сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве. Убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства УК ФКБС, пояснил юрист ЦБ. Представители ответчиков иск не признали.