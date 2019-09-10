Арбитражный суд проведет заседание по иску Промсвязьбанка

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ - "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") - из капитала банка накануне объявления о его санации.

На предыдущем заседании в июле представитель ПСБ заявил, что банк согласовал с ответчиками существенные условия мирового соглашения. По его словам, "стороны достигли компромисса, который теперь нужно воплотить в процессуальную форму".

ПСБ в этом иске также требует применить последствия недействительности сделок путем взыскания более 16 миллиардов рублей с ответчиков — НПФ "Будущее" и НПФ "Сафмар", их управляющих компаний "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами", "Конкорд Управление активами" и нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

Стороны ранее сообщили, что в переговорах с истцом по мировому соглашению участвуют пять ответчиков из шести – за исключением Promsvyaz Capital B.V.

Как ранее сообщал представитель банка в суде, истец оспаривает договор от 14 декабря 2017 года между ПСБ и Promsvyaz Capital, а также взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". В результате сделок принадлежавшие фондам акции банка были проданы самому банку. Все взаимосвязанные, как утверждает истец, сделки были совершены за день до публикации решения ЦБ о санации ПСБ. Ответчики, по мнению истца, знали о предстоящей санации.