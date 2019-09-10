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РИА Новости

Арбитражный суд проведет заседание по иску Промсвязьбанка

01:03 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ - "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") - из капитала банка накануне объявления о его санации.
На предыдущем заседании в июле представитель ПСБ заявил, что банк согласовал с ответчиками существенные условия мирового соглашения. По его словам, "стороны достигли компромисса, который теперь нужно воплотить в процессуальную форму".
ПСБ в этом иске также требует применить последствия недействительности сделок путем взыскания более 16 миллиардов рублей с ответчиков — НПФ "Будущее" и НПФ "Сафмар", их управляющих компаний "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами", "Конкорд Управление активами" и нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.
Стороны ранее сообщили, что в переговорах с истцом по мировому соглашению участвуют пять ответчиков из шести – за исключением Promsvyaz Capital B.V.
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Как ранее сообщал представитель банка в суде, истец оспаривает договор от 14 декабря 2017 года между ПСБ и Promsvyaz Capital, а также взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". В результате сделок принадлежавшие фондам акции банка были проданы самому банку. Все взаимосвязанные, как утверждает истец, сделки были совершены за день до публикации решения ЦБ о санации ПСБ. Ответчики, по мнению истца, знали о предстоящей санации.
По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. О санации ЦБ объявил 15 декабря 2017 года. Центробанк сообщал, что намерен провести расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне санации.
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