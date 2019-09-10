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РИА Новости

Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права

01:01 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. Архивное фото
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.
"Поведение королевства Саудовской Аравии, которое основывается на отказе, не изменилось даже спустя три года с начала кризиса, который разорвал социальные связи в Заливе. Эр-Рияд продолжает нарушать международное право и постоянно проводит дискриминационную политику в отношении Катара", - говорится в заявлении МИД, поступившем РИА Новости.
В министерстве призвали Саудовскую Аравию сотрудничать с Кувейтом, который взял на себя роль посредника в конфликте между странами региона, чтобы прекратить противостояние и снять блокаду, наложенную на Катар его соседями.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в июне 2017 года обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипотношения, прекратив с ним всякое сообщение и установив его транспортную блокаду. В ответ на это Доха заявила, что обвинения в ее адрес вызваны ее экономическими успехами.
6 июня, 01:42РИА Новости
В Катаре за два года блокады создали более 30 тысяч компаний
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Саудовская АравияКатарВ мире
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