Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. Архивное фото

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе

ДОХА, 10 сен - РИА Новости. МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.

"Поведение королевства Саудовской Аравии, которое основывается на отказе, не изменилось даже спустя три года с начала кризиса, который разорвал социальные связи в Заливе. Эр-Рияд продолжает нарушать международное право и постоянно проводит дискриминационную политику в отношении Катара", - говорится в заявлении МИД, поступившем РИА Новости.

В министерстве призвали Саудовскую Аравию сотрудничать с Кувейтом, который взял на себя роль посредника в конфликте между странами региона, чтобы прекратить противостояние и снять блокаду, наложенную на Катар его соседями.