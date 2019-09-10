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РИА Новости

Европол заявил, что кавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе

00:58 10.09.2019 (обновлено: 09:53 10.09.2019)
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© AFP 2019 / LEX VAN LIESHOUT / ANPЛоготип Европола
Логотип Европола
© AFP 2019 / LEX VAN LIESHOUT / ANP
Логотип Европола
БРЮССЕЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Европейские правоохранительные структуры фиксировали случаи участия боевиков в конфликте на востоке Украины, а также в зонах боевых действий в Ираке и Сирии, говорится в документе полицейского агентства ЕС Европол.
Как говорится в докладе о террористических угрозах в 2018 году, число европейских боевиков, выезжающих или пытающихся выехать в зоны конфликта, сокращалось и было очень низким.
В свою очередь, австрийские власти передали в Европол данные, что "по меньшей мере два боевика, выходцы с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне".
Отмечается, что выходцами из этого региона были 40% от общего числа боевиков с австрийскими документами, которые могли побывать в зонах боевых действий.
В конце прошлого года британская газета Times сообщала, что некоторые боевики, участвовавшие в боях на стороне ВСУ в Донбассе, проходили подготовку в лагерях террористической группировки ИГ* в Ираке и Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Вчера, 23:44РИА Новости
Европол зафиксировал попытки террористов применить биологические вещества
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ЕврополИсламское государствоСирияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как и украинцы в своё время в Чечне на стороне террористов и в Абхазии на стороне Грузин.
10 сентября, 06:03
nKnakis Kamakis
2400201
А что Европол вдруг выложил то , о чём все давно знали , в чём причина-то??
10 сентября, 01:05
ИСИван Семёнов
1011100
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