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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о штрафах за нарушение хранения личностных данных

00:47 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Госдума на первом пленарном заседании сессии во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ, авторами законодательной инициативы выступили депутаты "Единой России".
Проект был включён в повестку заседания для рассмотрения в первом чтении 24 июля, однако Госдума не успела его обсудить. Как позднее пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, законопроект включён в повестку осенней сессии как один из приоритетных и будет обязательно рассмотрен.
Авторы подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения.
"Исходя из этого, предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований", - говорится в документе.
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"Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате корпорации были оштрафованы на 3 тысячи рублей по статье 19.7 КоАП за непредставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства", - также отмечается в документе.
Кроме того, законопроектом предлагается дифференцировать размер повторных штрафов в зависимости от степени общественной опасности и установить существенные размеры санкций за нарушения, связанные с распространением или непринятием мер по недопущению распространения экстремистского контента, в том числе операторами поисковых систем.
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