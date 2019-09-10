Госдума рассмотрит проект о штрафах за нарушение хранения личностных данных

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Госдума на первом пленарном заседании сессии во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ, авторами законодательной инициативы выступили депутаты "Единой России".

Проект был включён в повестку заседания для рассмотрения в первом чтении 24 июля, однако Госдума не успела его обсудить. Как позднее пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, законопроект включён в повестку осенней сессии как один из приоритетных и будет обязательно рассмотрен.

Авторы подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения.

"Исходя из этого, предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований", - говорится в документе.

"Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате корпорации были оштрафованы на 3 тысячи рублей по статье 19.7 КоАП за непредставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства", - также отмечается в документе.