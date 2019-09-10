Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T00:28Z
https://ria.ru/20190910/1558508325.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155108/01/1551080128_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_37ec6b36d65711a327aa0321019d6b58.jpg
РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина

00:28 10.09.2019
2059
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина
Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
"МИА "Россия сегодня" назовет 10 сентября призовые места всех участников шорт-листа 2019 года. В этот же день будет раскрыта и основная интрига – кто станет обладателем главной награды международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, его гран-при. Интрига конкурса раскроется только на торжественной церемонии награждения в выставочном комплексе Государственного исторического музея", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе напомнили, что за право стать обладателем гран-при боролись 28 молодых фотографов из 17 стран, среди которых Россия, Германия, Индия, США, Иран, Мексика, ЮАР, Белоруссия и другие. Главными темами работ в этом году стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы посвящали работы наиболее острым проблемам современности, находили их причины и раскрывали возможные последствия для страны, региона или планеты в целом.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
8 августа, 07:28Акценты
"Возьмет и скажет: а я жив на самом деле". Коллега об Андрее СтенинеПять лет назад в Донбассе погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб пять лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе.
000000
Обсудить 0
Пять лет со дня гибели Андрея СтенинаАндрей СтенинЮНЕСКОМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Мальчик играет с мячом во дворе жилого дома
В Новгороде проверят случай с игрой в "футбол", где вместо мяча был кот
РИА
Новости
Разграничительная линия между Южной Осетией и Грузией
Южная Осетия закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки
Кадр из фильма Дылда
На кинофестивале в Торонто представили фильм "Дылда" Кантемира Балагова
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Киеве сообщили о переговорах с Москвой по новому освобождению заключенных
Лента
новостей
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Львенок
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит проект о штрафах за нарушение хранения личностных данных
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
“Побудем ненормальными”. Лавров и Шойгу ответили французам и американцам
Вид на гору Ай-Петри
В России ответили на заявление США о непризнании выборов в Крыму
Александр Беглов на выборах в Петербурге
Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму посоветовали ЕС "оставить при себе" заявления о непризнании выборов
АЗС в Киеве
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Лента новостейМолния