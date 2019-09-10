В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
"МИА "Россия сегодня" назовет 10 сентября призовые места всех участников шорт-листа 2019 года. В этот же день будет раскрыта и основная интрига – кто станет обладателем главной награды международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, его гран-при. Интрига конкурса раскроется только на торжественной церемонии награждения в выставочном комплексе Государственного исторического музея", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе напомнили, что за право стать обладателем гран-при боролись 28 молодых фотографов из 17 стран, среди которых Россия, Германия, Индия, США, Иран, Мексика, ЮАР, Белоруссия и другие. Главными темами работ в этом году стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы посвящали работы наиболее острым проблемам современности, находили их причины и раскрывали возможные последствия для страны, региона или планеты в целом.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб пять лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе.