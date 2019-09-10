Венесуэла начинает военные учения на границе с Колумбией

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен – РИА Новости. Венесуэла 10 сентября начнет военные учения на границе с Колумбией, они продлятся до 28 сентября.
О масштабных учениях заявил ранее президент Николас Мадуро. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений.
По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.