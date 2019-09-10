Медведев и премьер Словении обсудят вопросы экономического сотрудничества

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со словенским коллегой Марьяном Шарецем обсудит сотрудничество в торговле, энергетике, инвестициях и в сфере высоких технологий, сообщила ранее пресс-служба российского кабмина.

"Десятого-одиннадцатого сентября по приглашению председателя правительства РФ Медведева Россию с официальным визитом посетит председатель правительства Республики Словении Шарец. В ходе переговоров главы правительств России и Словении обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, высокотехнологичных областях, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Сотрудничество в разных сферах

Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что отношения между странами носят конструктивный, партнерский характер, о чем свидетельствует регулярный политический диалог. Предыдущая встреча Медведева и Шареца состоялась в октябре 2018 года на полях саммита форума "Азия-Европа" в Брюсселе.

Россия остается одним из основных внешнеторговых партнеров Словении. Словенские компании работают более чем с 60 регионами РФ. В 2018 году товарооборот увеличился на 9% по сравнению с 2017-м и составил 1,34 миллиарда долларов.

Как сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, в первом полугодии 2019 года двусторонний оборот достиг 671,9 миллиона долларов (прирост на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), в том числе: экспорт – 222,7 миллиона (плюс 2,2%), импорт – 449,2 миллиона (плюс 0,1%).

Активно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Ее 15-е заседание было организовано в городе Блед (Словения) 14 июня 2019 года, следующая полноформатная сессия планируется в 2020 году в России, рассказал Приходьдко.

Значимым документом, определяющим приоритеты российско-словенских торгово-экономических связей, является подписанная в 2010 году и регулярно актуализируемая программа реализации межправительственного меморандума о важных проектах для расширения двустороннего экономического сотрудничества. Существенную часть программы составляют инновационные проекты в сфере телекоммуникаций. Отдельный раздел посвящен совместным инициативам на рынках третьих стран.

Наращиваются российские капиталовложения по линии промышленно-металлургического холдинга в предприятия "Словенской стальной группы" (с 2008 года они превысили 400 миллионов евро). Укрепляются позиции "Сбербанк банка" (дочерняя структура ПАО Сбербанк), занимающего по активам 4,9% словенского рынка. Расширяется производство на фармацевтической фабрике, построенной словенской фирмой "КРКА" в Московской области (общие затраты – 155 миллионов евро).

Успешно осуществляется сотрудничество в энергетике. Словения остается одним из постоянных потребителей российского природного газа в Юго-Восточной Европе. ПАО "Газпром" обеспечивает порядка 70% общих потребностей страны в природном газе (в 2018 году из России поставлено 458,2 миллиона кубометров газа).

Память истории

В программу визита Шареца включена церемония открытия в Парке Победы на Поклонной горе в Москве памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн, отметил Приходько.

"Этот мемориал призван стать символом исторической общности народов двух стран, местом преклонения перед памятью павших, напоминанием о пагубности идеологии нацизма", - сказал он журналистам.

Словенские партнеры бережно относятся к памяти российских и советских солдат и офицеров, павших на словенской земле. Все 84 российских воинских мемориала на территории Словении поддерживаются в надлежащем состоянии. Ежегодные памятные церемонии с участием словенских властей и общественности проводятся у центрального российского воинского монумента в Любляне, открытого президентами двух стран в 2016 году, а также у Русской часовни под перевалом Вршич, построенной российскими военнопленными в 1916 году.

Первого сентября 2019 года в Любляне состоялось торжественное зажжение Вечного огня у памятника российским и советским воинам, павшим на словенской земле в годы двух мировых войн. Частица пламени была взята накануне от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Кроме того в аппарате правительства отмечают, что Россия и Словения придают большое значение взаимодействию в рамках Форума славянских культур (ФСК) – международной неправительственной организации со штаб-квартирой в Любляне, созданной по инициативе президентов России и Словении в целях оказания содействия всемерному развитию и распространению достижений славянской культуры и искусства.

На ноябрь 2019 года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума планируется ряд мероприятий, приуроченных к 15-летию основания ФСК.