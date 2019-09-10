Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя

Кадр из фильма "Золотой ребенок" и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт

© Фото : Paramount Pictures (1986)/AFP/Matt Winkelmeyer Кадр из фильма "Золотой ребенок" и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" 33 года спустя, . Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" 33 года спустя, сообщает Hollywood Reporter.

Актера сфотографировали с директором по организации мероприятий Hollywood Reporter Жасмин Л. Рит на кинофестивале в Торонто.

В картине "Золотой ребенок" 1986 года она исполнила роль маленького Будды, которого спасал герой в исполнении Эдди Мерфи.

"Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет", - рассказала Рит.