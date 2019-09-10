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РИА Новости
Культура

Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя

05:01 10.09.2019
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© Фото : Paramount Pictures (1986)/AFP/Matt Winkelmeyer Кадр из фильма "Золотой ребенок" и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
© Фото : Paramount Pictures (1986)/AFP/Matt Winkelmeyer
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" 33 года спустя, сообщает Hollywood Reporter.
Актера сфотографировали с директором по организации мероприятий Hollywood Reporter Жасмин Л. Рит на кинофестивале в Торонто.
В картине "Золотой ребенок" 1986 года она исполнила роль маленького Будды, которого спасал герой в исполнении Эдди Мерфи.
"Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет", - рассказала Рит.
На Международном кинофестивале в Торонто Мерфи представляет фильм "Меня зовут Долемайт", в котором сыграл актера, комика и музыканта Руди Рэй Мура.
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