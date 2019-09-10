Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T08:03Z
https://ria.ru/20190910/1558501765.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155850/29/1558502983_0:480:2787:2048_1036x0_80_0_0_8e148b23096c2febe269bd03931ce687.jpg
РИА Новости

"Киев всех переиграл". Исполнит ли Зеленский Минские соглашения

08:00 10.09.2019 (обновлено: 08:03 10.09.2019)
6150
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе
Акция в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Одновременное освобождение граждан Украины и России — это только первый шаг, заявляет Владимир Зеленский. Впереди, по его словам, отвод сил в Донбассе и прекращение войны. О выполнении Минских соглашений говорили также Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Однако предыдущая власть в Киеве делала все возможное, чтобы помешать этому, и на то были серьезные резоны.

Алгоритм невыполнимых действий

Разговор между Путиным и Макроном состоялся вечером 8 сентября. Главы государств сошлись в основном — Москва и Париж не видят альтернативы минскому "комплексу мер" как основе для урегулирования конфликта.
Российский президент внес ряд уточнений: Киев должен выполнить договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, "включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".
Эта формула — всего лишь алгоритм действий, предложенный бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в 2016-м. Он педантично перечислил последовательность шагов, и без того содержащихся в Минских соглашениях. Ничего принципиально нового в его "плане" не было — обычный рабочий документ.
© РИА Новости / Михаил МаркивМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
© РИА Новости / Михаил Маркив
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 2016 год
Предполагалось, что Киев принимает закон об особом порядке проведения местных выборов в самопровозглашенных республиках. После завершения голосования, за которым наблюдают международные эксперты, вступает в силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Затем в Конституцию Украины вносятся положения об особом статусе Донбасса, а Киев получает контроль над границей с Россией. Тогда "особый порядок местного самоуправления" утверждается законом на постоянной основе.
При Петре Порошенко в Киеве эту формулу даже не хотели рассматривать: понимали, что Донбасс проголосует отнюдь не за украинских политиков. А выбранные под наблюдением "международного сообщества" должностные лица и депутаты будут легитимными представителями власти — в том числе и с точки зрения украинских законов. То есть Киеву придется как-то включать лидеров ДНР и ЛНР в свою политическую систему, считать их равноправными участниками политического процесса.
Кроме того, формула предлагала разрешить конфликт как внутриукраинский. А это сводило на нет пропаганду официального Киева, согласно которой противостояние поддерживается извне — "агрессором" Россией.
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015

Закон против закона

И Киев всячески саботировал такое развитие событий. Украинские официальные лица генерировали поток формально соответствующих "Минску" документов, но затем "исправляли" и "уточняли" их так, чтобы соглашения не работали.
Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" подписан Порошенко еще в 2014-м. "Отдельные районы" получали широкие полномочия: свои суд, прокуратуру, возможность использования русского языка плюс гарантии непреследования бойцов ополчения. Но потом в документ внесли изменения. Например, потребовав удалить с территории "отдельных районов" "незаконные вооруженные формирования, их военную технику, а также боевиков" — то есть ополчение ДНР и ЛНР.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время подписания закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018
Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018
В Донецке и Луганске это сочли попыткой обойти Минские соглашения. Ведь в таком виде документ сдавал всех политиков в самопровозглашенных республиках на милость Киева. Без каких-либо гарантий безопасности.
Но Порошенко продолжал настаивать на собственной "формуле" — Киев берет под контроль ДНР и ЛНР до всяких выборов.
"Опять попытка французского и германского представителей все-таки согласовать фиксацию "формулы Штайнмайера" на бумаге столкнулась с сопротивлением со стороны Киева", — отмечал в сентябре 2018-го глава российского МИД Сергей Лавров.
А в январе Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко счел, что обойти Минские соглашения можно, пригласив в регион миротворческую миссию ООН. "Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН, которые разоружат незаконные формирования, обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление безопасности для начала политического процесса, вернут украинский контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы", — утверждал Порошенко в начале этого года.

"Этого не будет"

Победивший на выборах Зеленский пока не исполнил предвыборное обещание "просто прекратить стрелять". Но выразил готовность "сделать все, что написано в минских договоренностях", и призвал созвать "нормандскую четверку", чтобы урегулировать ситуацию.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины
Кандидат в президенты от партии Слуга народа Владимир Зеленский во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины
Правда, бизнесмен Игорь Коломойский, считающийся бизнес-партнером и патроном Зеленского, в недавнем интервью заверил, что ничего не поменяется: Киев как не соблюдал, так и не будет соблюдать "Минск-2". Само подписание этих соглашений, напомнил он, было тактической хитростью — украинская армия терпела жестокие поражения от ополченцев, и Порошенко надо было избежать окончательного разгрома.
"Есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, — говорил Коломойский. — Потому что невозможно найти триста голосов (депутатов Рады. — Прим. ред.) за изменения в конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то украинская держава перестанет существовать".
Тем не менее 7 сентября Москва и Киев одновременно освободили по 35 удерживаемых лиц. Зеленский подчеркнул, что это только первый шаг: "Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

Гуманитарный сигнал

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что говорить о прогрессе пока рано. "Если сравнивать с 2015-м или 2016-м, существенных изменений переговорных позиций нет, если с 2017-2019-м — то есть какие-то подвижки, какая-то разрядка по принципу "назад в будущее".
Обмен удерживаемыми лицами эксперт оценивает как позитивный гуманитарный сигнал. "Но конкретика будет после назначения встречи. "Нормандский формат" пока предусматривал три этапа: определение позиций на встрече представителей, затем позиции уточняются и согласовываются главами МИД, после этого встречаются лидеры стран. То есть к встрече лидеров подготовлен документ с конкретными предложениями. Вот тогда-то и можно ждать каких-то прорывов, а пока мы очень от этого далеко", — отмечает Бортник.
© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
"Даже разведение сил у станицы Луганской не завершено", — добавляет он.
Бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев называет Минские соглашения "документом, который никто не собирался на Украине исполнять". "В украинской политтусовке не скрывалось, что Киев пошел на это, только чтобы спасти свои войска от полного разгрома. А теперь, как считают в той же политтусовке, они всех победили и переиграли. И у них есть основания так полагать: они заняли половину территории Донбасса и подавили "русское движение" в Харькове, Одессе и других городах юго-востока. Зачем теперь исполнять неудобный для тебя договор? Незачем", — делает вывод он.
Другое дело, уточняет Васильев, что Зеленский не принадлежит к этой тусовке и может пойти наперекор ее интересам.
"Основной вопрос — что получит Зеленский в обмен на проблемы. А в том, что "сознательные" политики постараются эти проблемы доставить, — сомнений нет". Васильев называет и еще одну загвоздку, пожалуй, ключевую: "И если буквально исполнять Минские соглашения, Донбасс должен вернуться в состав Украины. А Донбасс к этому не готов".
27101455
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭммануэль МакронСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинМоскваООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
РИА
Новости
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Предрассудки кончились: Рада стала "прикосновенной"
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Канаде объясняют выгоды коррупции
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Певец Дима Билан
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Женщина с плакатом в Киеве
Кому достанется Украина: Киев готовит распродажу страны по требованию МВФ
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния