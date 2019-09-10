Число психических расстройств резко растет: ученые назвали причины

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На днях ученые из США и Дании показали, что риск психических заболеваний зависит от качества воздуха. Это подкрепляет гипотезу о том, что все больше людей в мире страдают расстройствами психики и неврологическими болезнями в том числе из-за экологии.

Нейротоксины в воздухе

Последние два десятка лет наблюдается резкий рост числа психических расстройств, аутизма. Это вызывает большую тревогу и вместе с тем требует объяснения.

Частично эпидемию ментальных заболеваний относят на счет лучшей диагностики и большего числа населения, имеющего доступ к медицине. Но в основном усилия сконцентрировались на поиске наследственных причин. Было найдено много групп генов, мутации в которых существенно повышают риск психических болезней. Однако многолетние наблюдения за близнецами не позволяют полностью списать возникновение и развитие этих состояний на счет генетики. Ученые склоняются к выводу, что здесь играет роль сложное сочетание наследственных, социальных и экологических факторов.

Ученые давно отмечали, что в крупных городах доля людей с расстройствами психики выше, чем в сельской местности. Это заставило обратить внимание на качество воздуха.

проанализировали данные о более чем семи тысячах детей, родившихся с расстройством аутистического спектра у женщин, которые, будучи беременными, проживали в Лос-Анжелесе. Специалисты нанесли на карту данные мониторинга воздуха и адреса проживания. Выяснилось, что загрязнение озоном и токсичными частицами менее 2,5 микрометра увеличивает риск аутизма на 12-15 процентов. На девять процентов риск возрастает при загрязнении оксидами и диоксидами азота. Например, в 2013 году американские ученыеданные о более чем семи тысячах детей, родившихся с расстройством аутистического спектра у женщин, которые, будучи беременными, проживали в Лос-Анжелесе. Специалисты нанесли на карту данные мониторинга воздуха и адреса проживания. Выяснилось, что загрязнение озоном и токсичными частицами менее 2,5 микрометра увеличивает риск аутизма на 12-15 процентов. На девять процентов риск возрастает при загрязнении оксидами и диоксидами азота.

опубликовано шесть результатов контролируемых исследований, где выявлена связь аутизма и качества городского воздуха. Но каков ее механизм? Одно из возможных объяснений дает работа ученых из Медицинской школы Университета Рочестера (США). Они помещали грызунов каждый день в течение первых двух недель и месяцев их жизни в помещение, наполненное таким же загрязненным воздухом, какой бывает в часы пик на улицах среднего размера города. Затем исследовали их мозг и выяснили, что у всех подопытных заметны признаки воспаления, а боковые желудочки увеличены порой в три раза по сравнению с нормой, белое тело в них не полностью развилось. В нервной ткани повышен уровень нейротрансмиттера глутамата. Такие изменения характерны для людей с аутизмом и шизофренией. К 2014 году былошесть результатов контролируемых исследований, где выявлена связь аутизма и качества городского воздуха. Но каков ее механизм? Одно из возможных объяснений даетученых из Медицинской школы Университета Рочестера (США). Они помещали грызунов каждый день в течение первых двух недель и месяцев их жизни в помещение, наполненное таким же загрязненным воздухом, какой бывает в часы пик на улицах среднего размера города. Затем исследовали их мозг и выяснили, что у всех подопытных заметны признаки воспаления, а боковые желудочки увеличены порой в три раза по сравнению с нормой, белое тело в них не полностью развилось. В нервной ткани повышен уровень нейротрансмиттера глутамата. Такие изменения характерны для людей с аутизмом и шизофренией.

Авторы работы полагают, что чем мельче частицы загрязнителей в воздухе, особенно углеродного происхождения от сжигания топлива, износа шин, тем больше у них шансов проникнуть в мозг через дыхательные пути. А дальше против них выступает иммунная система, вызывая воспаление. Со временем оно переходит в хроническую форму и повреждает центральную нервную систему.

CC BY 4.0 / https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.050 / Загрязнение воздуха диоксидом азота и микрочастицами (справа) в Лондоне в 2007 году. Карту составили ученые из Института психиатрии и клиник Великобритании и США. В их пилотном анализе показано, что риск получить психические проблемы в 18 лет выше у тех, кто первые годы жизни провел в наиболее загрязненных района города. CC BY 4.0 / https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.050 / Загрязнение воздуха диоксидом азота и микрочастицами (справа) в Лондоне в 2007 году. Карту составили ученые из Института психиатрии и клиник Великобритании и США. В их пилотном анализе показано, что риск получить психические проблемы в 18 лет выше у тех, кто первые годы жизни провел в наиболее загрязненных района города.

В городах риски выше

исследований опубликовали ученые из Пекинского университета и Университета Цинхуа. Они вели наблюдение за порядка двадцатью тысячами жителей 25 провинций по всей стране. Людей просили оценивать свое психическое самочувствие с 2010 по 2014 год: ученых интересовали частота депрессий, нервозность, огорчение. В Китае проблема качества воздуха стоит особенно остро. Одно из последнихопубликовали ученые из Пекинского университета и Университета Цинхуа. Они вели наблюдение за порядка двадцатью тысячами жителей 25 провинций по всей стране. Людей просили оценивать свое психическое самочувствие с 2010 по 2014 год: ученых интересовали частота депрессий, нервозность, огорчение.

Выяснилось, что сильнее всего психическое самочувствие зависит от смога, где много ультрамелких частиц-токсинов (размером менее 2,5 микрометра), и колебаний дневной температуры.

представлено в конце августа учеными из Университета Чикаго (США) и Орхусского университета (Дания). Они опирались на данные о 151 миллионе страховых случаев в США с 2003 по 2013 год и 1,4 миллиона пациентов, родившихся в Дании с 1979 по 2022 год и проживших там первые десять лет жизни. Наконец, самое масштабное исследование по поиску связи между экологией и болезнями психикив конце августа учеными из Университета Чикаго (США) и Орхусского университета (Дания). Они опирались на данные о 151 миллионе страховых случаев в США с 2003 по 2013 год и 1,4 миллиона пациентов, родившихся в Дании с 1979 по 2022 год и проживших там первые десять лет жизни.

Для полноты картины в США ученые оценили еще вклад социальных факторов, таких как доступ к медицинской страховке, доход, плотность населения, и происхождения (наследственности) — были ли предки из Европы или Африки, или они коренные американцы.

Самый высокий риск развития большой депрессии отмечается у выходцев из Европы. Шизофрения и эпилепсия чаще встречаются у афроамериканцев. Риск биполярного расстройства вырастает на 27 процентов в округах с плохим качеством воздуха по сравнению со средним значением по стране. Плохое качество земли увеличивает риск расстройства личности на 19,2 процента.

Результаты по Дании таковы: у людей, выросших в районах страны с самым загрязненным воздухом, риск расстройства личности повышен на 162 процента, шизофрении — на 148 процентов, биполярного расстройства — на 29,4 процента. И хотя сопоставить напрямую эти результаты с американскими нельзя, тенденция заметна.

Проблема еще и в том, что пока невозможно доказать причинно-следственную связь между загрязнением воздуха и расстройствами психики: слишком много других вредных факторов, стрессов окружает городских жителей. Что касается механизма такой связи, то авторы исследования приводят три гипотезы, которые в итоге сводятся к окислительному стрессу в клетках мозга и, как следствие, их угнетению, гибели и повреждению генетического материала.