"Вышла на "группы смерти". Как останавливают задумавших суицид

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Ежегодно в мире сводят счеты с жизнью более 800 тысяч человек. Впрочем, в России, по статистике, в последние несколько лет смертность из-за самоубийства снижается — во многом благодаря тем, кто вовремя приходит на помощь и оперативно организует спасательные спецоперации. Почему люди решаются на суицид и как их остановить — в материале РИА Новости к Всемирному дню предотвращения самоубийств.

"Я очень переживала"

Кристина Евгеньева (имя изменено) десять лет работает на горячей линии Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета. Люди, находящиеся в кризисной ситуации, звонят с разными проблемами. По словам Кристины, суицида касается не более 1,5 процента звонков, поступающих на горячую линию. Признается, что запомнить все случаи невозможно, но есть такие, которые надолго врезаются в память.

"Как-то на линию позвонили, я отошла на обеденный перерыв, но все равно решила ответить. На том конце провода был мальчик, он признался в том, что совершил необдуманный поступок и теперь очень боится умереть. Помню, так и сказал: "Я, вообще-то, жить хочу", — вспоминает в разговоре с РИА Новости Евгеньева.

Когда "поступают звонки с суицидальными мыслями", операторы первым делом начинают "работать с историей и психологическим состоянием абонента". Все это пришлось отложить, потому как несовершеннолетнему нужна была в срочном порядке именно физическая помощь. Кристина стала выяснять, где живет подросток, чтобы вызвать скорую. "Он назвал адрес одной из улиц в центре Москвы. Я еще удивилась, почему он позвонил нам, если мог сразу в скорую, которая наверняка приехала бы очень быстро. Вызвала неотложку. Пока она была в пути, появилось время на то, чтобы обсудить, что же с ним произошло".

Он рассказал о себе. Признался, что жил в детском доме в Нижнем Новгороде. Кристина поинтересовалась, как оказался в Москве. "На что он мне ответил: "Я не в Москве, а в Ханты-Мансийске!" Он позвонил на московскую линию, а если бы набрал всероссийскую, то попал бы в свой регион". Кристина стала думать, как помочь: пока ее коллеги связывались с сотрудниками МЧС, она предложила мальчику самостоятельно вызвать скорую, "потому что так быстрее". "Я очень переживала. Мы столько времени потеряли!"

"Случай передан"

Общими усилиями подростка вовремя передали в нужные руки. Он сам вызвал скорую, которая оперативно приехала. Сотрудники горячей линии связались с врачами, те заверили: все в порядке, родители уже в пути. После чего телефонистки выдохнули: "случай передан". "У него в голове не возникло мысли вызвать скорую — он позвонил на телефон доверия. Странно? Странно. Это особенность суженного сознания. На тот момент для него, видимо, было важнее понять, что с ним произошло и почему он внезапно решил покончить с собой".

По словам собеседницы, у операторов горячей линии есть важная профессиональная установка: "После звонка мы не остаемся в догадках, мы отпускаем "клиента". Очень редко можно получить обратную связь: за весь опыт работы у Кристины так было лишь однажды. "Позвонила женщина часа в четыре утра, до этого она не спала три дня. Время звонка и бессонница — показатели нестабильности эмоционального состояния. Начала рассказывать о том, что хочет покончить с собой, что это повторная попытка. Мы разговаривали почти три часа. У нее было очень суженное, тоннельное сознание — навязчивое желание покончить с собой ее никак не отпускало, — приводит детали беседы Кристина. — У женщины была семья: муж и ребенок. В отношениях "все в порядке", больше она мне ничего не сообщила. Поделилась лишь одной проблемой: ее игнорировал коллектив на работе".

Жаловалась, что у нее "нет ни на что сил, она устала от всего". "Выговорившись, наконец призналась, что хочет спать. Желание уснуть свидетельствует о том, что нам в процессе разговора удалось снизить ее стресс". Евгеньева посоветовала ей обратиться за очной психологической помощью, чтобы "впредь больше такого не повторялось". Передала контакты: у операторов есть возможность связывать "клиентов" с учреждениями, которые сотрудничают с их центром. "К моему профессиональному счастью, через пару дней коллега сказала, что к ней обратилась моя абонентка: она вошла в терапию. Для меня это был праздник. У нас ведь анонимная служба, очень редко от клиентов бывает обратная связь. Фактически мы не знаем, как отработали".

Кристина замечает: люди в острой кризисной ситуации обращаются на телефон доверия, потому что сомневаются в своем поступке, "они хотят выжить". Однако многие из тех, кто решается свести счеты с жизнью, пренебрегают анонимными телефонными службами. Тогда на помощь приходят очевидцы — вызывают полицию и службы спасения.

"Другого выхода нет"

"Наши спасатели помешали совершить необдуманный поступок". Подобное сообщение на сайтах региональных ведомств и служб спасения не редкость. Так, к примеру, в конце августа в Саратове предотвратили суицид.

© Фото предоставлено пресс-службой Управления МВД России по г. Саратову Сержант полиции Артем Макаров (справа) с коллегой © Фото предоставлено пресс-службой Управления МВД России по г. Саратову Сержант полиции Артем Макаров (справа) с коллегой

"Примерно в час ночи получили из дежурной части информацию о том, что гражданин намерен покончить жизнь самоубийством. Мы незамедлительно выдвинулись туда. Уже через несколько минут были на месте, оказались там первыми", — делится подробностями в беседе с агентством сотрудник 1-й роты полка ППС УМВД России по Саратову сержант полиции Артем Макаров.

По словам Макарова, мужчина , которому на вид около 30 лет, на переговоры идти категорически отказывался, кричал: "Не подходите!", "Мне все надоело!" Увидев полицейских, чуть было не наложил на себя руки. Но Макаров успел прийти на помощь: "Я подбежал к нему, схватил за руку и держал. Мне удалось его разговорить, тот признался: устал от всего, есть долги и кредиты. Я ему объяснил, что это не выход, только еще хуже себе сделает. Пока мы говорили, подъехали сотрудники МЧС".

Вскоре там появился и брат несостоявшегося самоубийцы. По словам Макарова, после спасательной спецоперации мужчина был в адекватном состоянии. Но когда увидел брата, набросился на того с кулаками. В отделе полиции на вопрос, зачем он это сделал, ответил: "Ничего не помню". Позже его отправили на обследование в больницу.

Макаров работает в местном отделении полиции всего 2,5 года. Это первый подобный случай в его практике, "ранее ничего такого серьезного не было". Он признается: когда вел переговоры с решившимся на суицид человеком, испытывал некоторую тревогу и даже страх. Но взял себя в руки: очень важно сохранять самообладание, "в такие моменты другого выхода нет".

Чувство безысходности

По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 800 тысяч человек совершают самоубийство. В России в последние годы статистика идет на снижение. По данным Росстата, еще пять лет назад более 26 тысяч человек покончили с собой, а в 2018 году — 18200. Что толкает людей на отчаянный шаг, кто наиболее склонен суициду, как определить тех, кто находится на грани? Об этом корреспондент РИА Новости поговорила с психологом, кандидатом психологических наук, научным сотрудником Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Марией Киселевой.

"На самоубийство толкает чувство безысходности, при котором развивается так называемое тоннельное мышление. Человек фиксируется на некой проблеме. Она может быть глобальной — потеря близкого человека, здоровья, своего бизнеса. А может быть совершенно незначительной, например некая накопленная обида. Сознание полностью подчиняется этой проблеме, она кажется нерешаемой. Безысходность, ощущение одиночества, невозможность увидеть, что происходит вокруг, — все это может подтолкнуть к единственной, как кажется, возможности прекратить страдания и облегчить состояние: уйти из жизни", — объясняет Мария Киселева.

© Фото : "Психологическая Студия Марии Киселевой в Москве" Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт © Фото : "Психологическая Студия Марии Киселевой в Москве" Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт

Есть несколько групп, наиболее склонных к суициду. Одна из них — подростки, "у них есть некоторое непонимание границ жизни и смерти". Они могут демонстративно грозить, что собираются совершить самоубийство, привлекая тем самым к себе внимание. Поэтому родителям важно вовремя их услышать. В этом возрасте часто случаются перепады настроения, дети не всегда могут самостоятельно справиться со стрессом. Особенно, указывает эксперт, "в наше время, когда все нацелены на успех, а любая неудача подростком может восприниматься как личностный крах".

"У меня был клинический случай — девочка с заболеванием сердца очень боялась смерти. Когда ей захотелось поговорить об этом с мамой, та отмахивалась: "Не надо, только не об этом". Потому что сама была напугана. Ребенок остался фактически один на один со своими мыслями. Чтобы найти ответы на вопросы, что есть после жизни, как к этому относиться, девочка вышла на "группы смерти", — приводит пример из практики психолог.

Еще одна группа риска — люди в возрасте, потерявшие любимого человека. "Супружеская потеря приводит к неумению жить без второй половинки, человеку жизнь начинает казаться бессмысленной", — говорит Мария Киселева. Также в группе риска люди, вложившиеся во что-то всей душой, а потом внезапно потерявшие: будь то бизнес или отношения. Кроме того, на самоубийство решаются из-за личностного кризиса и болезни, к которой человек морально не готов.

По словам Киселевой, определить, есть ли намерения уйти из жизни, можно по поведению: "Главный критерий — человек ведет себя не так, как обычно. Мы должны обращать внимание на резкие перепады". В свою очередь, тому, кто узнал о намерении кого-то из близких свести счеты с жизнью, важно не проявлять настойчивость, агрессию и не показывать страх. "Если человек боится, он не поможет. Возникает ситуация, когда непонятно, кто кого должен успокаивать", — замечает психолог.

Ошибка, которую неосознанно могут допустить люди со стороны, — несерьезное отношение к проблеме. "Что обычно делают друзья и знакомые? Говорят что-то вроде: "Брось, все это ерунда!" Но для страдающего это суть его переживаний, а не "ерунда". Очень важно дать пространство для выхода этого страдания. Ни в коем случае нельзя игнорировать человека. И не подбадривать — у страдающего может сложиться впечатление, что его не понимают", — расставляет акценты Мария Киселева.