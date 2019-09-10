Дмитрий Макаров: пуделя тоже можно натренировать на защиту человека

Кинологическая служба ФСИН России по числу собак является одной из самых крупных в стране. Специалисты службы привлекаются не только для работы непосредственно в местах лишения свободы, но и выручают коллег из МВД, ФСБ, МЧС, когда тем требуется помощь. Собаки ведомства участвуют и в контртеррористических операциях, и в розыске запрещенных веществ. Об "умиротворяющем" эффекте собак на беглецов, дрессировке служебных собак и обнаруженных взрывоопасных веществах в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Темнову рассказал начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

— В уголовно-исполнительной системе (УИС) России есть своя кинологическая служба. Насколько она крупная, можно ли провести сравнение с другими ведомствами по числу сотрудников и собак?

— Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы РФ является одной из наиболее крупных структур подобного рода в системе федеральных органов исполнительной власти. В ее рядах на сегодняшний день проходят службу более девяти тысяч сотрудников и свыше одиннадцати тысяч служебных собак. Более крупными по численности кинологов-специалистов и служебного поголовья будут, пожалуй, только кинологические подразделения МВД России.

Обеспечение безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, сотрудников и прочих лиц, находящихся на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, является основной задачей должностных лиц УИС. И в этом смысле служебная собака является очень эффективной. Она одним своим присутствием оказывает "умиротворяющее" воздействие на осужденных, удерживая их от противоправных действий и неадекватного поведения.

© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Щенок по кличке Тайсон примеряет шлейку взрослой собаки © Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Щенок по кличке Тайсон примеряет шлейку взрослой собаки

— Будет ли расширяться количество задач, решаемых в УИС с помощью собак?

— Не исключено, что диапазон применения служебных собак в местах лишения свободы будет расширяться.

— В чем особенность подготовки собак для уголовно-исполнительной системы?

— Подготовка служебных собак осуществляется в рамках двух курсов дрессировки. Общего или так называемого ОКД (общий курс дрессировки — ред.), когда собаку приучают к послушанию и выполнению простейших команд. И специального курса дрессировки, где собаку приучают к действиям, которые будут необходимы при выполнении конкретной служебной задачи.

К прохождению специального курса дрессировки допускаются собаки, успешно усвоившие общий курс дрессировки. Таковы общие правила дрессуры, принятые во всех силовых структурах. Различия могут быть лишь в методике, которую специалист-кинолог выбирает, исходя из особенностей конкретной собаки, ее темперамента, физического состояния, физиологических особенностей и индивидуальных привычек.

— Есть ли отличия в подготовке собак ФСИН в сравнении с подготовкой животных для других ведомств?

— В качестве отличия в подготовке служебных собак УИС можно отметить дрессировку розыскных собак на поиск человека в транспортных средствах, автомобилях и железнодорожных вагонах, поскольку осужденные нередко используют их для укрытия при совершении попыток побегов из-под охраны.

В ходе тренировок используются различные усложнения, когда в кузовы автомобилей вместе с условным нарушителем размещаются предметы с запахами горюче-смазочных материалов, различных продуктов питания, в том числе мяса, колбасы, пищевых и бытовых отходов, создающие боевые условия применения, когда служебная собака среди огромного спектра запахов должна вычислить запах человека и подать об этом сигнал сотруднику.

— Какие породы собак подходят для работы в уголовно-исполнительной системе? Есть ли те породы, которые подходят лучше именно для работы в УИС, в то же время не годятся для службы, например, в Минобороны или полиции?

— Выбор породы зависит от характера служебных задач, которые собака будет выполнять. Так, для розыскной работы, предполагающей не только поиск преступника по оставленному им запаховому следу, но и его силовое задержание, что требует выносливости, силы и в определенной степени агрессивности, спаниель навряд ли подойдет. При этом немецкая, бельгийская и восточно-европейская овчарки или ротвейлер справятся с этой задачей куда лучше.

В то же время при поиске наркотиков или взрывчатки тот же спаниель с соответствующим уровнем подготовки не уступит по эффективности представителям вышеуказанных пород, а может оказаться и более полезным.

Что касается несения караульной службы, имеется в виду на постах по охране объектов, то здесь пальма первенства принадлежит кавказским и среднеазиатским овчаркам, которые отличаются от представителей остальных пород большей массой, физической силой, крутым нравом и сильным чувством места.

© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Розыскная собака по кличке Диксия однажды по горячим следам нашла воришек, убежавших с места преступления. Служит в Ростовской области © Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Розыскная собака по кличке Диксия однажды по горячим следам нашла воришек, убежавших с места преступления. Служит в Ростовской области

— Почему они лучше подходят для караульной службы?

— Территория поста воспринимается ими как своя собственность, появление на котором чужака, неважно кто это, человек, собака или другое существо, воспринимается как акт агрессии со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Лояльность со стороны кавказцев и алабаев (среднеазиатская овчарка — ред.) может проявляться лишь в отношении тех специалистов-кинологов, которые непосредственно с ними работают, дрессируют, кормят, ухаживают.

— Есть ли, скажем, универсальные породы, подходящие для разных видов службы?

— Наиболее универсальной с точки зрения служебного применения является все же немецкая овчарка, которая отличается от остальных более высоким интеллектом и послушанием, кроме того, она более приспособлена с учетом своего шерстного покрова к проживанию и работе в суровых условиях северных широт, занимающих значительную часть территории России. Сегодня немецкие овчарки составляют примерно 80% от всего поголовья служебных собак УИС.

— Чем занимается кинологическая служба ФСИН России: охрана, поиск запрещенных предметов и веществ? Возможно, что-то еще?

— Как уже говорилось выше, в УИС служебные собаки используются для розыска и задержания преступников, поиска наркотических средств и взрывчатых веществ, охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, других объектов путем патрулирования запретных зон и выставления на посты, проведения обысков и досмотров как в учреждениях УИС, так и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования.

Кроме того, в учреждениях УИС имеются племенные питомники служебного собаководства, где разводят и выращивают собак служебных пород.

С учетом перечисленных задач служебные собаки в УИС подразделяются на несколько категорий служебного предназначения: розыскные, патрульно-розыскные, специальные по поиску наркотических средств, специальные по поиску взрывчатых веществ, караульные, племенные.

Розыскные и патрульно-розыскные собаки применяются также и при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

— Были ли случаи, когда собаки предотвращали побеги заключенных?

— В июле этого года благодаря уверенным действиям помощника начальника караула по кинологической службе с розыскной собакой в одном из регионов пресечен групповой побег из-под охраны.

Осужденные преодолели линию охраны, но, увидев служебную собаку с подоспевшим к месту нарушения запретной зоны специалистом-кинологом, отказались от своих противоправных действий. Они были задержаны и водворены в штрафной изолятор. Теперь, вероятно, им грозит новый срок за попытку побега.

Использование розыскной собаки ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю при отработке запахового следа протяженностью 1,5 километра позволило установить направление движения осужденного, совершившего в марте этого года побег из колонии-поселения, обнаружить и задержать его.

В результате применения служебных собак только в 2015 году пресечены один побег и пять покушений на побеги из исправительных колоний. В 2016 году с использованием служебных собак пресечены три покушения на побеги из-под охраны и два побега осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и отбывающих наказания в колониях-поселениях. В 2017 году пресечены еще четыре побега поселенцев.

— Участвуют ли кинологи УИС в розыске сбежавших заключенных?

— Да, безусловно, розыскные и патрульно-розыскные собаки УИС активно используются при розыске и задержании бежавших преступников. Так, в марте текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных собак СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания задержан преступник, объявленный в федеральный розыск, у которого обнаружены и изъяты пистолет ТТ и обойма патронов к нему, а также наркотические средства.

Всего с 2016 года по настоящее время в результате пресечения побегов с использованием служебных собак и покушений на побеги из учреждений УИС, в том числе из колоний-поселений, проникновений в запретные зоны охраняемых объектов для завладения запрещенными предметами задержаны более тридцати осужденных.

В рамках спецкурса дрессировки розыскных и патрульно-розыскных собак натаскивают на поиск человека и защиты кинолога в случае нападения на него злоумышленников.

— Сокращается ли количество побегов из исправительных учреждений?

— За последние пять лет количество побегов из-под охраны в учреждениях УИС сократилось в шесть раз, с шести до одного случая. А если брать период с 1994 года, момента передачи функций охраны исправительных учреждений от внутренних войск МВД России в УИС, по настоящее время, то этот показатель сократился в 140 раз. В достижении этих результатов есть немалая заслуга специалистов-кинологов со служебными собаками.

— Возможно ли натренировать некрупные или декоративные породы собак, например пуделей, для защиты людей? Способны ли такие собаки обеспечивать охрану?

— В принципе, возможно все, и даже гуси однажды спасли Рим от нашествия варваров. Одно время в УИС практиковалось размещение на одном посту сразу двух служебных собак, при этом одна из них была крупной (немецкая, кавказская овчарки или алабай), а другая, наоборот, какой-нибудь мелкой породы, чтобы не создавать проблем с доминированием на территории поста.

Так вот, последняя служила своего рода будильником-мотором для постановки на боевой взвод непосредственно караульной собаки. Услышав приближение к посту кого бы то ни было, маленькая собачка начинала лаять, заводя тем самым крупную особь.

© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Щенок по кличке Рада из тоже готовится к службе. У нее философский склад ума, поэтому иногда она выглядит задумчивой © Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Щенок по кличке Рада из тоже готовится к службе. У нее философский склад ума, поэтому иногда она выглядит задумчивой

— Участвуют ли кинологи ФСИН России в розыске потерявшихся людей?

— Наши собаки не раз выручали коллег из органов внутренних дел и других взаимодействующих структур в делах, не связанных с раскрытием преступлений. Всего в 2017-2018 годах, первом полугодии 2019 года с помощью розыскных собак учреждений УИС обнаружены более 20 пропавших граждан.

— Есть наиболее отрадные случаи, можете выделить?

— Особенно запоминающимся стал поиск ребенка двух с половиной лет из города Фролово Волгоградской области. Случай произошел 26 июня 2018 года. Отчаявшиеся родители обратились в полицию, а те к руководству ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области. Несмотря на то, что со времени пропажи ребенка прошло более 10 часов, розыскная собака взяла след и через три часа поисков в кромешной темноте нашла безмятежно спящего мальчишку, укрывшегося в одной из балок в степи.

— Сколько преступлений за прошедший год было пресечено с использованием служебных собак учреждений УИС? Сколько в 2019 году? Сколько за пять лет?

— В первом полугодии 2019 года отмечены 457 случаев результативного применения служебных собак УИС при пресечении преступлений и других противоправных действий со стороны осужденных и других лиц, в 2018 году — 727 случаев, в 2017 году — 598, в 2016 году — 377.

За это время с их помощью задержаны более 700 нарушителей, обнаружены и изъяты почти 300 литров спиртосодержащих жидкостей, примерно 13 тысяч других запрещенных предметов, большую часть из которых составили сотовые телефоны и комплектующие к ним.

— Почему мобильные телефоны пользуются такой популярностью?

— Сотовые телефоны пользуются у осужденных и лиц, содержащихся под стражей, особенным спросом, поскольку служат средством для поддержания связи с подельниками на воле, нередко являются орудием для телефонного мошенничества и организации других преступлений. Поэтому борьбе с доставкой в исправительные учреждения средств сотовой связи в УИС уделяется повышенное внимание.

— Можете рассказать о самых крупных партиях телефонов?

— По прошлому году крупные партии сотовых телефонов, от 30 и более штук, обнаруживались служебными собаками в учреждениях ГУФСИН России по Приморскому краю, УФСИН России по Брянской области, УФСИН России по Мурманской области, УФСИН России по Тульской области, УФСИН России по Ульяновской области.

— А как обстоит ситуация с наркотиками, можете рассказать о крупных партиях, изъятых при помощи собак?

— Благодаря собакам УИС с 2016 года по настоящее время обнаружены и изъяты из обращения свыше 200 килограммов наркотических средств. При этом необходимо отметить, что самые крупные партии были обнаружены в рамках оказания практической помощи коллегам из взаимодействующих органов.

ГУФСИН России по Красноярскому краю и сотрудники полиции в 2017 году обнаружили и изъяли 122,7 килограмма наркотиков, включая особо крупную партию в 102,9 килограмма марихуаны. Сотрудники ГУФСИН России по Красноярскому краю в 2017 году в ходе отработки оперативной информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, обнаружили и изъяли более 12 килограммов масла каннабиса и гашиша.

ГУФСИН России по Иркутской области помог сотрудникам УФСБ России по Иркутской области в 2018 году. Тогда удалось обнаружить и изъять 9,7 килограмма гашиша при досмотре автомобиля.

— Участвуют ли кинологи ФСИН России и служебные собаки в спецоперациях других ведомств? Что это за операции?

— Защита от террористической угрозы является национальным приоритетом, ведущим направлением в деятельности всех силовых структур РФ. Наибольшую нагрузку при проведении антитеррористических мероприятий несут на себе специалисты-кинологи со специальными собаками по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Эта категория служебных собак появилась в уголовно-исполнительной системе сравнительно недавно — в начале 2000-х годов, когда ее силы и средства стали активно использоваться в контртеррористической операции в составе Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе России.

© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Старший инструктор-кинолог ГУФСИН России по Пермскому краю Анна Бондарева и Шейх © Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Старший инструктор-кинолог ГУФСИН России по Пермскому краю Анна Бондарева и Шейх

Специалисты-кинологи со специальными собаками по поиску взрывчатых веществ оперативной группы ФСИН России, организационно входившей тогда в состав ОГВ, принимали участие в инженерной разведке маршрутов конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по территории Чечни, обследовании местности, прилегающей к комплексу зданий правительства республики, а также объектов и сооружений, находящихся на его территории.

— Но ведь работа наверняка не остановилась после событий в Чечне?

— Нет, работы для специальных собак УИС в данном регионе не убавилось. В 2017-2018 годах специалисты-кинологи со специальными собаками УФСИН России по Чеченской Республике неоднократно привлекались к антитеррористическим мероприятиям в рамках взаимодействия с другими правоохранительными органами республики, по результатам которых собаками УИС обнаружены около 300 единиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В этом году собакой ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике, принимавшей участие в межведомственном антитеррористическом рейде на территории Шатойского района, обнаружены 25 единиц огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также семь килограммов взрывчатых веществ.

— Не так давно МВД опубликовало список потенциально опасных пород собак. Согласны ли вы с этим перечнем?

— Список пород в нем неоднократно менялся: то расширялся, то сокращался. Перечень включает в себя те породы собак и их метисов, которые не проходили селекцию и адаптацию на лояльное поведение к человеку, и подготовлен с учетом предложений Российской кинологической федерации и Общественной организации "Союз кинологических организаций России".

— Есть ли у вас статистика нападений собак на людей? Какие породы нападают чаще?

— Детально проанализировать фактическую опасность той или иной породы собак достаточно трудно из-за отсутствия общероссийской статистики нападений собак на граждан.

Во ФСИН России такая статистика также не ведется по причине мизерного количества случаев агрессивного поведения служебных собак в отношении сотрудников. На моей памяти за последние девять лет было три таких случая. На посты имели неосторожность зайти специалисты-кинологи, не работавшие с собаками, то есть являвшиеся для них чужаками.

При этом необходимо отметить, что агрессивное поведение в отношении осужденных и лиц, содержащихся под стражей, которое культивируется у служебных собак с учетом специфики работы, ограничивается лишь его демонстрацией, как следствие, случаи неправомерного применения служебных собак не допускаются.

— Есть ли у ФСИН России собственные питомники?

— Последние три года вопросам племенной работы по разведению и выращиванию собак служебных пород в учреждениях УИС уделяется повышенное внимание.

В 2017 году в результате проведения организационно-штатных мероприятий количество племенных питомников служебного собаководства в УИС было увеличено с 13 до 20, штатная численность персонала, занимающегося племенной работой, увеличена в четыре раза.

Племенные питомники входят в состав учреждений территориальных органов ФСИН России по республикам Коми, Мордовия, Татарстан, Красноярскому, Приморскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Омской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областям, Пермского института ФСИН России.

По итогам прошлого года на их базе выращено и передано в кинологические подразделения УИС свыше 500 щенков, что составляет примерно 50% от ежегодной потребности УИС в собаках служебных пород. Имеющееся количество племенных питомников, география их размещения оптимальны с точки зрения обеспечения нужд ФСИН России.

С 2018 года на базе Пермского института ФСИН России организовано профессиональное обучение с получением квалификации "Собаковод 3 разряда". На данных курсах планируется обучить весь аттестованный персонал племенных питомников служебного собаководства учреждений УИС, что позволит повысить эффективность племенной работы.

— Передавались ли ваши собаки в другие страны?

— Качество племенного поголовья УИС в 2018 году смогли оценить сотрудники кинологической службы МВД Республики Куба, которым в рамках исполнения распоряжения правительства России были переданы в дар четыре немецкие овчарки, выращенные в племенных питомниках УФСИН России по Республике Татарстан и Пермского института ФСИН России.

— Обращаются ли за помощью ваших специалистов-кинологов сотрудники угрозыска?

— Да, обращаются. За последние пять лет можно насчитать порядка 30 случаев, когда служебные собаки УИС применялись в интересах уголовного розыска.

Только в 2017 году отмечено 14 случаев применения розыскных собак учреждений УИС в раскрытии общеуголовных преступлений. Наиболее часто и продуктивно применялись в данной работе служебные собаки ГУФСИН России по Красноярскому краю, УФСИН России по Республике Карелия и УФСИН России по Удмуртской Республике.

— Сколько раз в целом в 2018-2019 годах такие ведомства, как МВД, ФСБ, МЧС РФ, обращались за помощью в ФСИН России? Сколько раз за пять лет?

— С 2015 года по настоящее время отмечено более 100 случаев обращения различных подразделений МВД России, ФСБ, МЧС об оказании помощи. В 2018 году и первом полугодии 2019 года зафиксировано около 50 таких случаев.

— Участвуют ли специалисты ФСИН России в подготовке кинологов для других ведомств?

— Насколько мне известно, образовательные организации ФСИН России осуществляют подготовку специалистов-кинологов только для нужд уголовно-исполнительной системы.

© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Кинолог ИК-1 УФСИН России по Забайкальскому краю Владимир Морозов и его подопечная – нарко-розыскная собака Крона © Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН Кинолог ИК-1 УФСИН России по Забайкальскому краю Владимир Морозов и его подопечная – нарко-розыскная собака Крона

— Есть ли у ФСИН России ведомственные образовательные учреждения для кинологов?

— Специалисты-кинологи со служебными собаками, то есть младший начальствующий состав, проходит профессиональное обучение по профилям подготовки на базе 10 учебных центров, расположенных в республиках Башкортостан, Мордовия, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Иркутской, Московской, Новосибирской, Свердловской и Тульской областях.

По итогам 2018 года профессиональное обучение в учебных центрах прошли свыше 1000 сотрудников кинологической службы УИС.

Подготовка специалистов для племенной работы, а также руководящего состава по очной и заочной формам обучения осуществляется на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, ежегодно выпускающего до 40 бакалавров, прошедших четырехгодичное обучение по направлению подготовки "Зоотехния".

— Есть в службе система распределения курсантов?

— Курсанты, обучавшиеся по очной форме, распределяются после окончания института в учреждения и органы УИС для замещения вакантных должностей в кинологических подразделениях, а также подразделениях охраны учреждений УИС, специальных подразделениях УИС по конвоированию. Их трудоустройство, в соответствии с полученной квалификацией, стоит на особом контроле руководства ФСИН России.

— Расскажите, пожалуйста, о сигналах, которые подают собаки в зависимости от обнаруженного предмета или вещества? Как ведется подготовка собак, чтобы они могли так реагировать?

— Сигналы могут быть голосовыми (лай, поскуливание), контактными (копание, царапанье), путем принятия сигнальной позы (посадка, укладка) и смешанными (например, лай и царапанье).

При этом специальных собак по поиску взрывчатых веществ приучают к подаче условного сигнала исключительно сигнальной позой, без голосового и контактного обозначения. Это обусловлено особенностями современных взрывных устройств, которые могут быть запрограммированы на срабатывание от звука или прикосновения.

В настоящее время в подготовке служебных собак в УИС мы все больше ориентируемся на бесконтактные способы обозначения, что характерно в целом для кинологических служб всех силовых структур.

— Собаки с каким характером не подойдут для службы?

— Характер у служебных собак, в зависимости от темперамента, может быть разный. Однако не будут пригодны к службе в ФСИН России трусливые, излишне злобные, не идущие на контакт со специалистом-кинологом, а также не проявляющие заинтересованности при дрессировке и игре собаки.

— Ведут ли учебные организации ФСИН России, специализирующиеся на подготовке кинологов, научную деятельность? Каковы их результаты?

— Научная работа в области служебной кинологии ведется Пермским институтом ФСИН России. За последние годы профессорско-преподавательским составом кафедр кинологии и зоотехнии подготовлено большое количество научных работ, методик, статей и монографий по вопросам кормления, содержания и служебного применения собак.

Положения отдельных работ, в частности, по вопросам разведения и выращивания собак служебных пород, проходят практическую апробацию на ведомственных племенных питомниках служебного собаководства и дают ощутимый практический эффект.

Так, в частности, за последние два года количество щенков, выращенных на племенных питомниках, увеличилось на 41,6%, при этом значительно снизилась смертность щенков и заметно повышается качество выращиваемого поголовья, о чем свидетельствуют показатели снижения выбраковки щенков по здоровью.

— Возможно ли использовать в службе ФСИН России не только собак, но их других животных?

— Из научных источников известно, что из числа млекопитающих исключительным обонянием обладают слоны и свиньи. И те и другие поддаются дрессировке. Во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов — трюфелей, которые произрастают в земле на глубине до одного метра. В США поросят применяют для поиска наркотиков.