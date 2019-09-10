Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T11:00Z
https://ria.ru/20190910/1558499945.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155849/85/1558498555_0:76:1500:920_1036x0_80_0_0_d24e64f91ff66941edb73a8f6357ec88.jpg
РИА Новости
Туризм

Коня из Польши признали самым маленьким в мире

01:36 10.09.2019 (обновлено: 11:00 10.09.2019)
2397
© Katarzyna ZielińskaЛошадь породы Аппалузапо по кличке Пузырь (Bombelek)
Лошадь породы Аппалузапо по кличке Пузырь (Bombelek)
© Katarzyna Zielińska
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Конь из Польши по кличке Бомбель признан самым маленьким в мире: его высота в холке всего 56,7 сантиметра, сообщает NDTV.
Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские приобрели двухмесячного Бомбеля в 2014 году. Он был обычного размера, но в какой-то момент перестал расти. Бомбель — конь породы аппалуза, которая была выведена американскими индейцами путем селекции лошадей прибывающих на континент европейцев. Обычно такие животные вырастают до 160 сантиметров в холке.
Бомбель живет на ферме недалеко от города Лодзь и каждый месяц посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами. Владельцы Бомбеля говорят, что он маленький конь с большим сердцем.
Теленок на ферме Братья Чебурашкины. Семейная Ферма
8 декабря 2018, 00:02Туризм
В США нашли самого маленького в мире бычка
37113203
ТуризмЛодзьПольшаТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
РИА
Новости
Кадр из фильма Золотой ребенок и Эдди Мерфи и Жасмин Рейт
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Красная лента - символ борьбы со СПИДом
Ученые заявили, что обнаружили механизм, обезвреживающий вирус СПИД
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России
Верблюды в Дубае
Сотрудница кофейни в Дубае вернула сумку, в которой было более $50 тысяч
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Канаде объясняют выгоды коррупции
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Трамп вновь похвастался своей прической
Украинские военные в Донецкой области
Европол заявил, что кавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе
На приеме у психиатра
Число психических расстройств резко растет: ученые назвали причины
Бурый медведь
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Оцепленное место преступления
Канадский подросток помог раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента
11:03Во ФСИН допустили использование свиней в работе
11:02В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки
11:01Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Лента новостейМолния