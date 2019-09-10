Коня из Польши признали самым маленьким в мире

Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские приобрели двухмесячного Бомбеля в 2014 году. Он был обычного размера, но в какой-то момент перестал расти. Бомбель — конь породы аппалуза, которая была выведена американскими индейцами путем селекции лошадей прибывающих на континент европейцев. Обычно такие животные вырастают до 160 сантиметров в холке.