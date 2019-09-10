Коня из Польши признали самым маленьким в мире

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Конь из Польши по кличке Бомбель признан самым маленьким в мире: его высота в холке всего 56,7 сантиметра, сообщает NDTV.
Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские приобрели двухмесячного Бомбеля в 2014 году. Он был обычного размера, но в какой-то момент перестал расти. Бомбель — конь породы аппалуза, которая была выведена американскими индейцами путем селекции лошадей прибывающих на континент европейцев. Обычно такие животные вырастают до 160 сантиметров в холке.
Бомбель живет на ферме недалеко от города Лодзь и каждый месяц посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами. Владельцы Бомбеля говорят, что он маленький конь с большим сердцем.
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