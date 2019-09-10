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РИА Новости
Туризм

Россияне рассказали, где планируют отдыхать осенью

06:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Женщина гуляет в музее-заповеднике Царицыно в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Осенью большинство российских туристов хотели бы провести отпуск на море, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса опросили более трех тысяч пользователей и выяснили, какой отпуск в осеннее время они считают идеальным.
Об отдыхе на берегу моря, температура воды которого будет выше 25 градусов, мечтает 38% респондентов. Примерно 16% опрошенных сообщили, что выберут поездку на морские курорты, в которых сезон уже заканчивается.
Экскурсионные туры по Европе интересуют 14% опрошенных, 4% хотели бы встретить осень в странах Балтии, а 3% считают, что в это время года нужно ехать в страны ближнего зарубежья - в Армению, Грузию, Азербайджан.
Четверть респондентов сервиса хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко от дома. Из них 6% проголосовали за отдых на даче, 9% — за походы в лес или на рыбалку, а 10% — за возможность провести время дома на диване за просмотром сериалов, чтением книг или вязанием.
В десятку самых популярных стран для отдыха осенью у пользователей, уже купивших авиабилеты, вошли Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.
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