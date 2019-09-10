Россияне рассказали, где планируют отдыхать осенью

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Осенью большинство российских туристов хотели бы провести отпуск на море, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса опросили более трех тысяч пользователей и выяснили, какой отпуск в осеннее время они считают идеальным.

Об отдыхе на берегу моря, температура воды которого будет выше 25 градусов, мечтает 38% респондентов. Примерно 16% опрошенных сообщили, что выберут поездку на морские курорты, в которых сезон уже заканчивается.

Экскурсионные туры по Европе интересуют 14% опрошенных, 4% хотели бы встретить осень в странах Балтии, а 3% считают, что в это время года нужно ехать в страны ближнего зарубежья - в Армению, Грузию, Азербайджан.

Четверть респондентов сервиса хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко от дома. Из них 6% проголосовали за отдых на даче, 9% — за походы в лес или на рыбалку, а 10% — за возможность провести время дома на диване за просмотром сериалов, чтением книг или вязанием.