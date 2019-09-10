Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T08:01Z
https://ria.ru/20190910/1558491839.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155849/21/1558492118_23:678:2459:2048_1036x0_80_0_0_d684f73c90d1585feb54caaf68d4ded9.jpg
РИА Новости

Канаде объясняют выгоды коррупции

08:00 10.09.2019 (обновлено: 08:01 10.09.2019)
4598
© AFP 2019 / Lars HagbergБывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
© AFP 2019 / Lars Hagberg
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
У либералов всего мира есть две иконы и надежды: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. После ряда заявлений первого о кризисе западной демократии и деградации капитализма в комментариях либеральных СМИ почувствовались нотки зарождающегося разочарования. Но культ Трюдо пока непоколебим. Именно поэтому с приближением парламентских выборов в Канаде (они намечены на 21 октября) чувствуется и заметное усиление тревоги в западном истеблишменте: позиции Трюдо резко ослабил коррупционный скандал с непосредственным участием премьера. Моральный авторитет уже не кажется столь моральным. Но, как всегда в таких случаях, либералы готовы признать коррупцию "хорошей", если в причастности к ней обвиняется кто-то из их кумиров.
Речь идет об истории вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin, одного из крупнейших в Канаде налогоплательщиков и работодателей. Фирма обвиняется в том, что с 2001 по 2011 год активно сотрудничала с "режимом Каддафи" в Ливии, затратив десятки (если не сотни) миллионов долларов на подкуп и взятки высокопоставленным ливийским чиновникам, включая сына главы североафриканского государства.
Сама компания клянется в невиновности. Что уж там, подобная практика работы в странах третьего мира кажется нормой для многих западных корпораций. Однако, согласно канадским законам, за такие "шалости" фирму следует лишить права на заключение федеральных контрактов с правительством на ближайшие десять лет. Руководители SNC-Lavalin утверждают, что это приведет к закрытию ряда предприятий и потере тысяч рабочих мест. Особенно больно это якобы ударит по Квебеку, где компания и базируется. А здесь уже вступают в игру предвыборные расклады: Квебек — один из базовых для правящей Либеральной партии регионов (на прошлых выборах почти четверть своих мест в парламенте она получила именно в этой провинции). Проиграет сейчас там — и не видать большинства.
Этим и объясняются отчаянные усилия, которые представители власти и лично Трюдо прилагали для того, чтобы выгородить скомпрометированного промышленного гиганта. В начале года вскрылись подробности этих закулисных операций, что обернулось отставкой ряда высокопоставленных деятелей из ближайшего окружения премьера. Уволенная им министр юстиции Джоди Уилсон-Рейболд теперь жжет глаголом, предъявляя публике компромат, свидетельствующий о прямом вмешательстве Трюдо и его команды в работу как бы независимого следствия по делу SNC-Lavalin.
Неизвестный чиновник, Рейкьявик, Исландия
27 декабря 2018, 11:09Радио
Мнение: в высших эшелонах власти на Западе "творчески" подходят к коррупцииПочти половина жителей Франции, Германии, Великобритании и США, согласно опросу "Sputnik.Мнения", обвиняют свои власти в коррупции. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал данные опроса.
Трюдо уже не раз ловили, мягко говоря, на неискренности по поводу этого скандала, не раз он извинялся. Дошло до того, что впервые в истории Канады премьер-министра официально обвинили в нарушении федеральных правил этики для чиновников. Независимая комиссия по этике после тщательного расследования сделала вывод, что Трюдо незаконно использовал власть для "дискредитации" решений прокуроров по делу SNC-Lavalin, причем сознательно нарушал установленные нормы и процедуры.

Премьер снова извинился. Выступая со специальным телевизионным обращением к нации, он признал: "То, что мы делали в течение прошлого года, не очень хорошо". И тут же добавил: "Но в то же время я не могу извиняться за то, что отстаивал сохранение рабочих мест в Канаде". То есть нарушения закона признал, однако ведь ради святого же дела. А ради этого можно и законы нарушать, и коррупцию в далеком зарубежье оправдывать.

Неудивительно, что по мере развития скандала рейтинги Трюдо двинулись вниз. После оглашения выводов комиссии по этике основные соперники либералов (консерваторы) по всем опросам вышли вперед на один-два процента, а согласно одному — даже на семь. Рейтинг одобрения действий премьера опустился до 32% (три года назад было 65%). И впервые избиратели назвали лидера консерваторов Эндрю Шира более этичным, чем Трюдо. Свежие опросы показывают, что 15% избирателей, голосовавших в 2015 году за Либеральную партию, теперь готовы отдать голоса за ее основных оппонентов.
Либералам приходится прибегать к невероятным усилиям, чтобы вернуть своему лидеру образ чистого борца за светлое канадское будущее. Трюдо пошел даже на крайне рискованный шаг, дав интервью известному американскому комику Хасану Минхажу с Netflix. Пожалуй, он стал первым мировым лидером, попытавшимся использовать эту платформу для агитации. Но не очень удачно. К примеру, глава правительства Канады не узнал фотографию президента Эквадора Ленина Морено, с которым лично встречался не так давно, и решил, что Минхаж показывает фото кого-то из знакомых его отца. Не говоря уже о том, что сатирик уличил Трюдо в невыполнении базовых предвыборных обещаний, связанных с защитой окружающей среды. А это вообще удар ниже пояса, учитывая, что канадской молодежи данные выборы преподносятся как "референдум по экологии".
Американский авианосец Гарри Трумэн в Гибралтарском проливе
19 августа, 08:53РИА Новости
Лондон и Оттава расплачиваются за веру в Вашингтон
Многие наблюдатели отмечают, что основные СМИ Канады пытаются обелить Трюдо, замыливая его роль в коррупционном скандале. Федеральный канал CBC выводы комиссии по этике представил чуть ли не как личное противостояние ее главы с премьером. Политический комментатор Спенсер Фернандо по этому поводу возмущается: "Представьте, если бы консерваторы попали в подобный скандал. Представьте, если бы премьер-министр Эндрю Шир был бы признан виновным в нарушении этических норм, причем не единожды, а дважды. Вы в самом деле думаете, что CBC представляло бы это как "разногласие" между премьером и главой комиссии по этике? Конечно, нет. Речь шла бы только о "коррупции консерваторов". Причем обозреватель находит простое объяснение такой позиции канала: Трюдо повысил финансирование CBC на 675 миллионов долларов. Все логично. Так в демократическом мире и поддерживается светлый образ политика.
В связи со скандалом либералы пытаются резко "перезагрузить" имидж Трюдо. Если в 2015 году делали упор на его моральную чистоту, незапятнанность, удаленность от коррупционных схем, молодость и надежды, связанные с этим (совсем как на украинских выборах нынешнего года), то теперь кампанию можно свести к заклинаниям в стиле "Коней на переправе не меняют". И на молодость премьера уже упор сделать сложно, учитывая, что его основной соперник Шир моложе. Дошло даже до того, что рассматривался проект использования премьером слогана, перекликающегося с известным лозунгом Дональда Трампа, ненавидимого всеми либералами мира: "На самом деле сделал Канаду снова великой".
Мужчина на фоне флагов ЕС в Брюсселе
27 декабря 2018, 10:05Радио
Аналитик: жители Запада не без основания обвиняют власти в коррупцииСогласно опросу "Sputnik.Мнения", почти половина жителей Франции, Германии, Британии и США обвиняют свои власти в коррупции. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, с чем связаны такие результаты.
Что же касается коррупции и поддержки зарубежных режимов, прямо скажем, далеких от идеала демократии (на что в своем интервью делал упор и Минхаж), выясняется, что бывает и "хорошая" коррупция — если она поддерживает сохранение рабочих мест в Канаде. Оказывается, и поставка оружия Саудовской Аравии выглядит "необходимым злом", если это приносит прибыли в канадский бюджет. Выясняется, что и загрязнение окружающей среды новым нефтепроводом, на который Трюдо затратил миллиарды бюджетных долларов, можно представить как инвестиции в будущую борьбу за экологию во всем мире.
Вопрос, будут ли этому все еще верить.
78441322
Обсудить 3
Джастин ТрюдоЭммануэль МакронДональд ТрампЛивияКанадаАвторыВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Предрассудки кончились: Рада стала "прикосновенной"
РИА
Новости
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Акция в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе
"Киев всех переиграл". Исполнит ли Зеленский Минские соглашения
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Лента
новостей
Женщина с плакатом в Киеве
Кому достанется Украина: Киев готовит распродажу страны по требованию МВФ
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Английская актриса Фелисити Джонс на Международном кинофестивале в Торонто
Россия — большая гордая страна! Как встречают отечественные фильмы в Канаде
Китайские банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 юаней
Китай проложит в Москву трубу с юанями
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Логотип Европола
Европол заявил, что кавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния