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РИА Новости

Награждение победителей конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина

17:00 10.09.2019 (обновлено: 17:42 10.09.2019)
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В Москве проходит торжественная церемония награждения и открытие выставки победителей Международного конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина.
В экспозицию вошли около 200 работ конкурсантов из семнадцати стран, в числе которых Россия, США, Германия, Италия, Франция, Испания и другие.
Среди главных тем — глобальные гуманитарные вызовы: проблемы экологии, миграция, социальная адаптация, этническое самоопределение и расовая дискриминация.
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.
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Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея СтенинаАндрей СтенинЮНЕСКО
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