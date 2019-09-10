Награждение победителей конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина

В Москве проходит торжественная церемония награждения и открытие выставки победителей Международного конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина.
В экспозицию вошли около 200 работ конкурсантов из семнадцати стран, в числе которых Россия, США, Германия, Италия, Франция, Испания и другие.
Среди главных тем — глобальные гуманитарные вызовы: проблемы экологии, миграция, социальная адаптация, этническое самоопределение и расовая дискриминация.
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.