Европол зафиксировал попытки террористов применить биологические вещества

БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы в Европе фиксируют попытки террористов использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств биологические вещества, в 2018 году было предотвращено три таких потенциальных атаки, говорится в документе европейского полицейского агентства Европол.

"Три террористических заговора с использованием биологических и химических материалов были предотвращены в ЕС в 2018 году", - говорится в отчете Европола о террористических угрозах в Европе. При этом отмечается, что фиксировались "попытки применения СВУ в сочетании с токсичными химическими или биологическими веществами".

О трех таких инцидентах сообщили правоохранительные структуры Франции, Германии и Италии. В частности, в мае 2018 года во Франции по подозрению в подготовке теракта был арестован гражданин Египта, летом того же года в Кельне был задержан гражданин Туниса, а в ноябре на Сардинии арестован гражданин Ливана.

Вместе с тем, агентство констатирует, что "сведений об использовании террористами радиоактивных изотопов или ядерных материалов в 2018 году не поступало".

Как и в предыдущие годы, в 2018 году большинство арестов по делам, связанным с терроризмом, были связаны с религиозным экстремизмом (511 из 1056). Государства-члены ЕС сообщили о 16 предотвращенных террористических актах со стороны этой категории преступников, что "свидетельствует как о продолжающейся высокой террористической активности, так и об эффективности контртеррористических усилий".