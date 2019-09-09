Трамп отказался участвовать в дебатах с республиканцами

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в возможных телевизионных дебатах республиканских кандидатов на пост президента.

"У них всех меньше 1% (рейтинга). Я думаю, что это рекламный трюк... Я не собираюсь придавать им авторитета", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности дебатов.

В настоящее время о намерении противостоять Трампу на президентских выборах 2020 года заявили трое малоизвестных республиканцев — бывшие депутаты палаты представителей Джо Уолш и Марк Сэнфорд, а также бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. Трамп называет потенциальных конкурентов-республиканцев "тремя балбесами" по имени знаменитой в США комедийной труппы, выступавшей в 1920-е — 1970-е годы.

Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.

В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек, лидером среди которых уже несколько месяцев остается бывший вице-президент Джо Байден. Если ситуация не изменится по итогам предварительных партийных выборов, которые пройдут в феврале-июне 2020 года, то именно Байден будет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.