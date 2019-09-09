Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T23:18Z
https://ria.ru/20190909/1558507283.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/10/1556001037_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_9f9a53ed38bbc3d31882733215d53c7d.jpg
РИА Новости

Трамп отказался участвовать в дебатах с республиканцами

23:18 09.09.2019
419
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в возможных телевизионных дебатах республиканских кандидатов на пост президента.
"У них всех меньше 1% (рейтинга). Я думаю, что это рекламный трюк... Я не собираюсь придавать им авторитета", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности дебатов.
Президент США Дональд Трамп
11 февраля, 00:39РИА Новости
Американский сенатор заявила, что Трамп может сесть в тюрьму до выборов
В настоящее время о намерении противостоять Трампу на президентских выборах 2020 года заявили трое малоизвестных республиканцев — бывшие депутаты палаты представителей Джо Уолш и Марк Сэнфорд, а также бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. Трамп называет потенциальных конкурентов-республиканцев "тремя балбесами" по имени знаменитой в США комедийной труппы, выступавшей в 1920-е — 1970-е годы.
Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.
В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек, лидером среди которых уже несколько месяцев остается бывший вице-президент Джо Байден. Если ситуация не изменится по итогам предварительных партийных выборов, которые пройдут в феврале-июне 2020 года, то именно Байден будет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Участники акции против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на Площади Парламента в Лондоне
17 июля, 02:00РИА Новости
Ученые раскрыли "закулисных кукловодов" американской политики
530001
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о возможности разгромить талибов
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "удивить" финотчетностью своих компаний перед выборами
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
США призвали Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что переговоры США с талибами "мертвы"
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Европол зафиксировал попытки террористов применить биологические вещества
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
США ждут от переговоров с Россией по борьбе с терроризмом конкретную пользу
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Трамп вновь похвастался своей прической
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины
Отель Арабские ночи, сделанный из списанного самолета Airbus A319 авиакомпании Etihad Airways
В Великобритании самолет превратили в гостиничный номер
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Американские прокуроры заподозрили Google в монополизации рынка
Надежда Савченко
Савченко подала документы в центр занятости на Украине
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов назвал сообщения о трехмиллиардном долге Сирии перед Россией чушью
Украинские военные в Донецкой области
Европол заявил, что кавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе
Судно береговой охраны США
Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов США судна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Лента новостейМолния