Трамп пообещал "удивить" финотчетностью своих компаний перед выборами

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поделиться финансовыми результатами деятельности своих компаний в преддверии президентских выборов-2020, которые удивят всех.

"В один из дней перед выборами я собираюсь выпустить отчет о моих финансовых результатах. И он будет очень полным… И вы очень удивитесь, потому что цифры будут во много раз (лучше), чем вы ожидаете", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

Финансы Трампа являются одной из самых горячих тем в США. В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы.

Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты. По мнению защиты Трампа, в юрисдикции комитета находятся федеральные налоги, но никак не данные о налогах президента.

Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.

Трамп еще до избрания в 2016 году отказывался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая главу государства в финансовых нарушениях.