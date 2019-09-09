Трамп рассказал о возможности разгромить талибов

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.
"Мы могли бы нанести им военное поражение, если бы хотели, способами, о которых я говорить не буду. Ядерными", - сказал Трамп журналистам. Он не пояснил, идет ли речь собственно о ядерном оружии или о каких-то других радикальных методах.
Однако, по его словам, США этого не делают, потому что от этого погибли бы "миллионы и миллионы человек".
Ранее Трамп объявил о прекращении переговоров с талибами по афганскому урегулированию на фоне очередного теракта, за который они взяли на себя ответственность.