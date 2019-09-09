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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Киеве сообщили о переговорах с Москвой по новому освобождению заключенных

22:45 09.09.2019 (обновлено: 23:20 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Москва и Киев ведут переговоры о следующем одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала "Громадское".
При этом она отказалась уточнить фамилии тех, кто может принять участие в акции.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", — заключила Денисова.
В субботу состоялась историческая акция по одновременному освобождению российских и украинских заключенных в формате "35 на 35". Среди переданных Киеву оказались осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, заключенных под стражу после незаконного пересечения российской морской границы в Керченском проливе.
В ходе телефонного разговора президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский назвали освобождение заключенных важным шагом в нормализации отношений Москвы и Киева.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев
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Освобождение задержанных россиян и украинцевЛюдмила ДенисоваРоссияУкраинаВ мире
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