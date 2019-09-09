В Киеве сообщили о переговорах с Москвой по новому освобождению заключенных

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Москва и Киев ведут переговоры о следующем одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала "Громадское".
При этом она отказалась уточнить фамилии тех, кто может принять участие в акции.
"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", — заключила Денисова.
В субботу состоялась историческая акция по одновременному освобождению российских и украинских заключенных в формате "35 на 35". Среди переданных Киеву оказались осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, заключенных под стражу после незаконного пересечения российской морской границы в Керченском проливе.
В ходе телефонного разговора президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский назвали освобождение заключенных важным шагом в нормализации отношений Москвы и Киева.