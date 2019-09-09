Американские прокуроры заподозрили Google в монополизации рынка

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Прокуроры 50-ти штатов США заявили в понедельник о начале расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете.

Генеральные прокуроры 50-ти штатов объявили о начале своего расследования у здания Верховного суда США в Вашингтоне.

"Хотя многие пользователи верят, что интернет бесплатный, из доходов Google в 117 миллиардов долларов мы знаем точно, что он не бесплатный. Эта компания доминирует во всех аспектах: рекламе в интернете и поиске в интернете, они доминируют на стороне покупателей и продавцов, на аукционах и даже в видео, с платформой YouTube", - сказал, объявляя о расследовании, генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон.

Он сообщил, что в расследовании, которое возглавит Техас, вовлечены 50 штатов и территорий США. "Это расследование, это не уголовное преследование, это расследование, чтобы найти факты: и сейчас мы изучаем рекламный (бизнес) и придем к тому, к чему приведут факты", - сказал Пэкстон.

Он отметил, что каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и текут миллионы рекламных денег, а Google контролирует результаты большинства этих поисков.

Как в свою очередь сообщил прокурор города Вашингтон Карл Расин, расследование касается "возможного монополистского поведения" компании.

Как заявил прокурор штата Индиана Кертис Хилл, расследование является "независимым" и "предварительным", но основывается на подозрениях в том, что компания может применять нечестные практики в продвижении своих услуг. Он сравнил интернет с широкополосным шоссе информации, управление движением на котором сегодня полностью находится в руках одной компании – Google.

"Мы хотим выяснить для своих штатов, делается ли это управление честно, есть ли в интернете конкуренция и что еще более важно, сохраняются ли инновации в интересах более мелких компаний", - заявил Хилл.