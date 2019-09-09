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РИА Новости

Американские прокуроры заподозрили Google в монополизации рынка

22:41 09.09.2019
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Прокуроры 50-ти штатов США заявили в понедельник о начале расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете.
Генеральные прокуроры 50-ти штатов объявили о начале своего расследования у здания Верховного суда США в Вашингтоне.
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"Хотя многие пользователи верят, что интернет бесплатный, из доходов Google в 117 миллиардов долларов мы знаем точно, что он не бесплатный. Эта компания доминирует во всех аспектах: рекламе в интернете и поиске в интернете, они доминируют на стороне покупателей и продавцов, на аукционах и даже в видео, с платформой YouTube", - сказал, объявляя о расследовании, генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон.
Он сообщил, что в расследовании, которое возглавит Техас, вовлечены 50 штатов и территорий США. "Это расследование, это не уголовное преследование, это расследование, чтобы найти факты: и сейчас мы изучаем рекламный (бизнес) и придем к тому, к чему приведут факты", - сказал Пэкстон.
Он отметил, что каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и текут миллионы рекламных денег, а Google контролирует результаты большинства этих поисков.
Как в свою очередь сообщил прокурор города Вашингтон Карл Расин, расследование касается "возможного монополистского поведения" компании.
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Как заявил прокурор штата Индиана Кертис Хилл, расследование является "независимым" и "предварительным", но основывается на подозрениях в том, что компания может применять нечестные практики в продвижении своих услуг. Он сравнил интернет с широкополосным шоссе информации, управление движением на котором сегодня полностью находится в руках одной компании – Google.
"Мы хотим выяснить для своих штатов, делается ли это управление честно, есть ли в интернете конкуренция и что еще более важно, сохраняются ли инновации в интересах более мелких компаний", - заявил Хилл.
Генпрокурор штата Юта Шон Рейерс отметил, что расследование вызвано обращениями жителей страны и давно назревшими вопросами к действиям Google. Прокурор штата Флорида Эшли Муди в свою очередь сообщила, что расследование также коснется сбора компанией Google информации о пользователях в целях продвижения своих услуг и рекламы.
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